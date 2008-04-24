نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان دختر کرجی برپا شد

مدیر دبیرستان شاهد عصمت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف آشنایی دانش آموزان پایه اول دبیرستان با انواع مشاغل و رشته های مورد علاقه آنها برپا شده است.

زهره حسینی افزود: با توجه به اینکه برخی از دانش آموزان بر اساس علاقه به دوستان خود و عوامل دیگر و علی رغم نا توانی تحصیل در رشته های نظری، بعد از پایان پایه اول به رشته های نظری روی می آورند و در اواسط آن با مشکل مواجه می شوند، در این نمایشگاه سعی شده است تا تمامی مشاغل مرتبط با رشته های دبیرستانی به آنها معرفی شود تا راه درست را انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با همکاری حدود 100 دانش آموز دختر پایه اول و دوم دبیرستان در زمینه هنرهای قالی و گلیم بافی، طراحی دوخت و فرش، نقاشی، معرق، تهذیب، قلم کاری و سفال در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه به مناسبت هفته مشاغل از اول تا پایان هفته گرامیداشت معلم در مکان دبیرستان شاهد عصمت کرج برپاست.