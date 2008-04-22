چاپ دوم گفتگو با همسر شهید عبدالرضا موسوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، این گفتگو را هدایت الله بهبودی، احد گودرزیانی و مرتضی سرهنگی با خانم صدیقه زمانی انجام داده اند. در بخشهای دیگر این کتاب، وصیت نامه و زندگینامه شهید موسوی نیز آمده است.

این اثر با شمارگان 2200 نسخه و به قیمت 500 تومان منتشر شده است.

همچنین چاپ سوم "من در شلمچه بودم" (خاطرات ثامر عبدالله سرهنگ عراقی) با ترجمه فاتن سبزپوش توسط سوره مهر منتشر شد.

در اشاره این کتاب آمده است: امروز آثاری که افسران و سربازان عراقی در کشورهای دیگر منتشر می شود بیانگر این نکته است که عراقی ها نیز مانند آلمانها صاحب "ادبیات ضد جنگ" هستند زیرا هم متجاوز بوده اند و هم مغلوب! به همین خاطر متجاوز شکست خورده نمی تواند "ادبیات مقاومت" خلق کند.

ثامر عبدالله در این کتاب بنا به موقعیت نظامی خود، ابتدا از فرمانده تیپ، فرمانده گردان و سپس از فرمانده گروهان سخن می گوید. همچنین در این خاطرات گفتار فرماندهان ارتش بدون کم و زیاد نقل شده و خواننده را در گردش سریعی از شمال به جنوب و از میان راهی مملو از مین ها و برکه ها انتقال می دهد، راهی که هر لحظه آن از شلیک گلوله یا انفجار بمبی حکایت می کند.

این اثر در 62 صفحه به شرح اتفاقات محور شرهانی، شیب خونین، لحظه هایی از حمله بزرگ، روز 1983.2.8، روز 1983.2.9 اوراق سرخی از فکه، نبرد بلغه، هور در آتش، در شلمچه بودم و انعکاس اسناد پرداخته است.

"من در شلمچه بودم" در شمارگان 2200 نسخه و با قیمت 600 تومان منتشر شده است.