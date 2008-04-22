به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد دلیل اصلی برای راه‌اندازی این واحد جدید موفقیت مستند فرانسوی "رژه پنگوئن‌ها" ساخته لوک ژاکت است که دیسنی یکی از تهیه‌کنندگان آن بود.

این فیلم که درباره زندگی پنگوئن‌های موسوم به امپراتور در قطب جنوب و تلاش سخت آنها برای بقاست، سال 2005 در سطح جهان به فروش 127 میلیون دلار دست یافت، در حالی که تنها با بودجه‌ای سه میلیون دلاری ساخته شده بود، ضمن اینکه اسکار بهترین فیلم مستند را نیز از آن خود کرد.

ژان ـ فرانسوا کامی‌یری که در تهیه فیلم به دیسنی کمک کرد، به عنوان معاون اجرایی واحد دیسنی نیچر انتخاب شده است. کامی‌یری با اشاره به موفقیت مستند برنده اسکار گفت: "بیش از هر چیز، "رژه پنگوئن‌ها" یک فیلم بسیار خوب بود. موفقیت فیلم نشان داد مردم به چنین فیلم‌هایی علاقه دارند."

نخستین فیلمی که با مارک دیسنی نیچر در دنیا توزیع می‌شود "بال ارغوانی: راز فلامینگوها" نام دارد که دسامبر امسال در فرانسه برای اولین بار به نمایش در‌می‌آید. مستند "زمین" نیز اولین فیلمی است که این واحد در آمریکا توزیع می‌کند.

این فیلم که پیش از این در فرانسه، ژاپن و آلمان توزیع شده و در مجموع 70 میلیون دلار فروخته، از امروز سه‌شنبه همزمان با روز زمین پاک به نمایش درمی‌آید. "زمین" درباره سفر یکساله سه مادر شامل یک خرس قطبی، یک فیل و یک وال همراه فرزندانشان است.

رابرت ایگر، مدیر اجرایی دیسنی گفت تاسیس واحد دیسنی نیچر به نوعی از بازگشت دیسنی به گذشته خود نشان دارد. در فاصله سال‌های 1948 تا 1960 در کنار تولیدات دیگر، مجموعه‌ای به نام "ماجراهای واقعی" در دیسنی ساخته می‌شد.