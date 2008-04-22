نونهالان صنعت مس آینده فوتبال استان کرمان را تضمین می کنند

مجید نامجو در گفتگو با مهر اظهار داشت: امر بازیکن سازی بخصوص در سنین پایه و آموزش علمی فوتبال به ورزشکاران از سنین نونهالی باعث می شود فوتبال کشور تضمین شود.

وی تصریح کرد: معمولا بازیکنان فوتبال در ایران از زمین های خاکی محلات پرورش پیدا می کنند و از آموزشهای روز دنیا فاصله دارند.

نامجو گفت: توجه به تیمهای پایه اصل مهمی در آینده سازی فوتبال است که خوشبختانه در تیم صنعت مس کرمان باجدید برنامه ریزی و پیگیری می شود.

مربی تیم فوتبال نونهالان صنهت مس کرمان خاطر نشان کرد: تیمهای پایه در باشگاه صنعت مس کرمان در سنین مختلف تشکیل شده و در لیگ های کشور نتایج خوبی را کسب کرده اند.

وی با اشاره به حضور موفق تیم نونهالان صنعت مس کرمان گفت: این تیم در حال حاضر تمرینات خوبی را انجام می دهد و از آمادگی لازم برخوردار است.

نامجو ضمن اشاره به پیروزی این تیم مقابل هلال احمر اردبیل در هفته گذشته گفت: تیم مس یکی از تیمهایی است که قوانین مربوط به رعایت سن بازیکن را رعایت می کند و به آینده سازی فوتبال می اندیشد.