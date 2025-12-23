تمام بازیکنان خیبر بدون مشکل مجوز مقابل سپاهان به میدان رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم رحمانی دررابطه‌با خبری در رسانه‌ها پیرامون شکایت باشگاه سپاهان از «امیرحسین فارسی» زننده یکی از گل‌های خیبر به این تیم، واکنش نشان داد.

وی گفت: تمامی مدارک بازیکنان تیم خیبر در اختیار سازمان لیگ است و مشکلی پیرامون بازی این بازیکن مقابل سپاهان وجود نداشت. پیش از شروع مسابقه سؤالی برای ناظر بازی در خصوص این بازیکن ایجاد شد که در همان لحظات استعلام لازم از سازمان لیگ و مسئولان مربوطه صورت‌گرفته شد و تمامی بازیکنان تیم بدون هیچ مشکلی در فهرست تیم قرار گرفتند.

وی افزود: «فارسی» و تمامی بازیکنان خیبر با مجوز لازم در مسابقه با سپاهان به میدان رفتند و همان‌طور که همه مشاهده کردند با ارائه یک بازی بدون حرف‌وحدیث، حریف متمول خود را درون زمین شکست دادند.