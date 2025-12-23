کشف انبار احتکار دارو در دلفان؛ ۲ متهم بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های قضائی، یک انبار غیرمجاز نگهداری دارو در شهرستان دلفان شناسایی و دو نفر دراین‌رابطه بازداشت شدند.

این عملیات با دستور قضائی و همکاری نیروهای انتظامی، پلیس اطلاعات و آگاهی انجام شد. انبار مذکور که در طبقه همکف یک منزل مسکونی فعالیت می‌کرد، فاقد هرگونه مجوز رسمی از معاونت غذا و دارو بوده و حجم قابل‌توجهی از داروهای تخصصی از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم‌ها در شرایط کاملاً غیراستاندارد و غیربهداشتی در آن نگهداری می‌شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد داروهای کشف‌شده بدون ثبت در سامانه‌های رسمی وزارت بهداشت و ارائه فاکتورهای معتبر عرضه شده‌اند. همچنین وجود داروهایی با برچسب سایر شهرستان‌ها بیانگر فعالیت شبکه‌ای و گسترده در این زمینه است.

با کشف این تخلف، دستورات فوری قضائی برای انتقال داروها به انبار استاندارد تحت نظارت معاونت غذا و دارو و شبکه بهداشت صادر شد. پرونده مربوطه نیز با قید فوریت در حال رسیدگی است و تحقیقات درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.