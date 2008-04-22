به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فدایی در جمع نیروهای اصولگرای شهرری افزود: افزایش کارآمدی دولت و مجلس، رسالتی انقلابی، اسلامی و ملی است و امروز که دولت و مجلس در اختیار اصولگرایان است هر گونه کوتاهی و غفلت یا مسامحه برای کارآمدی بیشتر قابل پذیرش نیست.

وی افزود: این فرصت های طلایی خدمت می آیند و می روند دولت نهم و مجلس هشتم همانگونه که می توانند با کارآمدی موجب سربلندی اصولگرایان باشند در صورت ناکارآمدی به همان نسبت موجب تضعیف هم خواهند بود.

وی اضافه کرد: اولویت اول وگفتمان غالب اصولگرایان در مجلس هشتم برای کمک بیشتر به دولت توجه به مطالبات اصلی مردم است.مسائل اقتصادی ومعیشتی مردم، تورم، گرانی وبیکاری، همچنان درصدر مطالبات مردم قرار داد با توجه به این نکته مجلس هشتم اقتصاد محور، همراه با برنامه مشخص و زمان بندی شده و به انضمام سازوکار عملیاتی برای برون رفت از مشکلات خواهد بود، بر این باورم که با اکثریت اصولگرایان توسعه عدالت محور در مجلس هشتم عملیاتی می شود.

وی ادامه داد: مردم انتظار دارند در سایه همدلی و وحدت دولت مجلس و قوه قضائیه شاهد خدمتگزاری و کارآمدی بیشتر باشند.

فدایی به عنصر رویکرد و عملکرد دولت نهم اشاره کرد و گفت: در ارزیابی دولت هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر سر کار آمدند، همواره دو عنصر رویکرد و عملکرد مد نظر نقادان وصاحب نظران قرار داشته است. به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران، نگاه ژرف اندیش رهبر معظم انقلاب به دولت های گذشته و فعلی، بیش از آنکه مبتنی بر عملکرد آنان در کلنگ زنی و برخی پروژه های عمرانی باشد بر اساس رویکردهای آنان تعریف شده است.

وی افزود: تجربه دهه گذشته انقلاب نیز نشان داد با ورود گفتمان های کاذب و وارداتی همچون محوریت توسعه اقتصادی و یا اصالت توسعه سیاسی تا چه میزان می توان مسیر حرکت نظام اسلامی را آبستن فراز و فرودهای خطرناک و ریل گذاریهای انحرافی نمود.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر قرار باشد بنا به سنت مالوف نگاهی به پرونده دولت نهم داشته باشیم این نگاه بیش از آنکه معطوف به عملکردها باشد باید معطوف به رویکرد باشد. چرا که آنچه لبخند شادی و یا اشک و غم را بر چهره دشمنان نظام اسلامی می نشاند رویکردهای دولتمردان است.

وی ادامه داد:اگر امروز جمهوری اسلامی ایران خواب را ازچشمان صاحبان سلطه ربوده، نه فقط به خاطرافتتاح ده ها و صدها پروژه بزرگ عمرانی و صنعتی است بلکه خطر بزرگ برای سردمداران نظام سلطه، تاثیرات الهام بخش انقلاب اسلامی است که طی سه دهه گذشته موجی از بیداری و خیزش های اسلامی و مردمی را در مناطق جهان بر انگیخته است و این خطر زمانی قوت و قدرت بیشتری به خود می گیرد که این رقیب تبدیل به الگو و مدلی برای دیگر ملت ها شود.

دبیر کل جمعیت ایثارگان انقلاب با ارائه تحلیل از دور اول انتخابات و وضعیت جبهه دوم خرداد گفت: مردم از افرادی مثل آقای خاتمی که روزی ایشان را به عنوان شخص اول اجرایی می شناختند انتظار داشتند که رفتارمعتدلی داشته بانشد و وقتی می بینند ایشان در آرایش سیاسی، مرزهای خود را با تند روی های مشارکت و سازمان مجاهدین مشخص نکرد و نمی کند و در نشست های عمومی که در دور اول انتخابات هشتم داشت به شعارهای تندی که سر داده شدهیچ عکس العمل و حساسیتی نشان نداد تلقی همراهی شکل می گیرد.

وی افزود: در نتیجه این پرسش در ذهن ایجاد می شود که چرا خاتمی نسبت به افرادی که تا دیروز قصد داشتند ایشان را ازقطار اصلاحات پیاده کنند موضع گیری روشنی نمی کند؟ آیا آنها تغییر موضع داده اند؟ در حالی که این گونه نیست.

فدایی اضافه کرد: مواضع این افراد که از تحصن مجلس ششم و استعفاها و از نامه 135 نفره به رهبر معظم انقلاب دفاع می کنند و آن اقدام ها را افتخاری برای خود می دانند نشان می دهد این افراد تغییر موضع نداده اند سئوال این است که جایگاه این افراد در ستاد اصلاح طلبان کجاست ؟ آیا اصلا جایگاهی ندارند؟ یا نه برای اینکه وجهه معتدلی از خود نشان دهند آقای خاتمی و دیگران را ویترین کرده اند.

وی ادامه داد: آرایش سیاسی داخل اصلاح طلبان چه به لحاظ سازمان رای و چه به لحاظ مدیریت افکار عمومی باز دست همان افرادی است که منشا آشوب ها و فتنه های 1387 و اتفاقات قبل و بعد از آن شدند و طراحی یک انقلاب مخملی را داشتند که ناکام ماندند.

وی افزود: البته با همه این ویترین چیدنها و پشت صحنه مدیریت جبهه دوم خرداد رفتن آقای خاتمی را مستمسکی برای جلب آرا قرار دادن باز هم جبهه دوم خرداد نتوانست اعتماد مردم رابه خود جلب کند چرا که همچنان مجلس ششم به عنوان سیاه ترین نقطه کارنامه این جبهه همچنان پیش روی افکار عمومی قرار دارد.

وی افزود: مردم همچنان تجربه تلخ مجلس ششم را پیش روی دارند که مجلس ششم مجلسی برای مردم نبود به قانون کاری نداشت در ساختار شکنی وهنجار شکنی گوی سبقت را از ضد انقلاب ربوده بود به دغدغه های مردم ومطالبات آنها کاری نداشت و بدین سان مردم سنگرهای واگذار شده را یکی از دیگری باز ستاندند.