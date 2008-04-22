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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با جدیت بیشتری در مازندران پیگیری می شود

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی مازندران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، تابستان امسال با جدیت بیشتری در این استان پیگیری خواهد شد.

سرتیپ دوم پاسدار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام در راستای ایجاد امنیت و فراهم ساختن فضایی سالم برای گردشگران کشور به استان صورت می گیرد.

وی امنیت را بستر و یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری عنوان کرد و بیان داشت: این طرح با هدف ایجاد فضای سالم گردشگری در تمام مناطق استان اجرا خواهد شد.

توکلی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی مناسب و فراهم کردن ساز و کارهای لازم می توان محیط گردشگری استان را به محیط فرهنگی سالم تبدیل کرد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، ضریب امنیتی مازندران را بسیار بالا دانست و به مسافران قول داد با آرامش کامل و سلامت تضمین شده در استان به تفرج بپردازند.

کد مطلب 669974

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