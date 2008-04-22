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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۹

آغاز نشست سه روزه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: نشست سه روزه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و ستادهای تابعه از امروز در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قائم مقام شورای تبلیغات اسلامی کشور، ظهر امروز در حاشیه دهمین همایش سراسری مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستادهای تابعه افزود: این نشست با هدف تبیین سیاستهای کلی شورای تبلیغات اسلامی، تبادل نظرات در خصوص روند کاری شورا و پرداختن به شعار نوآوری و شکوفایی برگزار شده است.

مجید ملکی تبار از تصویب اساسنامه جدید شورای هماهنگی کشور در فروردین ماه امسال در مجلس خبر داد و یادآور شد: مطالعه و بررسی و تغییرات لازم این اساسنامه از دیگر دستورات کار این همایش است.

وی تصویب این اساسنامه را اتفاق مبارکی از سوی مجلس دانست و تصریح کرد: با تصویب اساسنامه یاد شده،‌ تشکیلات جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ساختار جدی تری را به خود خواهد گرفت.

این همایش از سوم تا پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در هتل تارا مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 669989

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