عید فطر تاریخ قطعی بهره برداری از برج میلاد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس سید رضا میرصادقی با اعلام این مطلب افزود: فاز اول پروژه مرکز ارتباطات بین المللی تهران، شامل برج میلاد، مرکز همایشهای بین المللی، پست برق، موتورخانه مرکزی، تونل، فضای سبز، راه‌های دسترسی و تاسیسات زیر بنایی می شود، در مهرماه سال جاری همزمان با عید سعید فطر با حضور مقامات کشوری و میهمانان خارجی طی مراسم با شکوهی به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: هم اکنون بخش‌هایی از فاز اول پروژه مرکز ارتباطات بین المللی تهران نظیر سالن همایشها، مورد بهره برداری نهایی قرار گرفته و برج میلاد نیز انجام وظایف مخابراتی خود را آغاز کرده است .

مجری پروژه برج میلاد با اشاره به این که با تلاش بدون تعطیلی در ایام نوروز، نصب کامل دو آسانسور سریع و نصب شیشه های شفت و نیمی از شیشه های سازه راس میسر شده، گفت: تست آزمایشی رستوران گردان برج میلاد انجام شده و به طور کامل آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به این که تا زمان برگزاری مراسم بهره برداری از برج گزارش کار های انجام شده به اطلاع مردم خواهد رسید، افزود: افتتاح و بر مدار قرار گرفتن اولین پست منحصر به فرد برق خصوصی و موتورخانه مرکزی، از جمله این اقدامات است که اطلاعات آن در فرصتی دیگر اعلام می شود.

میرصادقی در خصوص علت تاخیرهای به وجود آمده در بهره برداری نهایی از فاز اول پروژه گفت: براساس گزارش تهیه شده 87 درصد تاخیر در کار مربوط به عوامل بین المللی و فسخ یک طرفه قراردادهای طرف خارجی و13 درصد باقیمانده شامل شرایط خاص آب وهوایی زمستان سال گذشته و سایر عوامل بوده است، که قبلا برای مردم شریف عنوان شده است؛ اما این امر باعث تعذیر و عذرخواهی دست‌اندرکاران ساخت این پروژه مهم از مردم شریف پایتخت نمی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: شرایط بین المللی و تحریم‌ها اگر چه مانع اجرای تعهد زمانی شده است اما زمینه نوآوری و شکوفایی‌های متعدد و بروز خلاقیتهایی ایرانی را فراهم آورد و به رغم تمامی تحریم‌ها، امروز برج میلاد نه تنها نمادی برای تهران که نمادی از همت و تلاش مهندسان ایرانی است و تحریم ها توان مهندسی کشور را بالا برد‌ه است.

میرصادقی در خصوص شروع به کار فاز دوم پروژه مرکز ارتباطات بین المللی تهران اظهار کرد: کار ساخت فاز دوم این پروژه که شامل هتل 5 ستاره، مرکز تجارت جهانی و مراکز اداری و عمومی است،‌ نیز به طور رسمی در سال جاری آغاز شده و مهندسان در حال تکمیل نقشه‌ها و تامین تجهیزات برای شروع کار ساخت هستند.