به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج‌علی‌اکبری شامگاه سه‌شنبه در نشست معرفتی تشکیلاتی شبکه پشتیبان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مازندران با اشاره به ماهیت پیچیده تهدیدات فرهنگی، اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی دشمن، ایجاد اختلال در فرآیند اندیشیدن و القای گزاره‌های انحرافی است که زمینه‌ساز جنگ هویتی می‌شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر اینکه دشمن با صبر، استمرار و برنامه‌ریزی بلندمدت در مسیر تغییر باورها حرکت می‌کند، افزود: این نوع مواجهه، شکل تازه‌ای از صف‌آرایی در جهان معاصر است و بی‌توجهی به آن خسارت‌های عمیق فرهنگی به‌دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی اقتضای آمادگی و آرایش متناسب با جنگ ترکیبی را دارد، تصریح کرد: مدرسه مهم‌ترین عرصه این نبرد است و باید به‌عنوان سنگر اصلی تربیت فکری و فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حاج‌علی‌اکبری بر ضرورت نقش‌آفرینی هم‌زمان خانواده و معلمان در فرآیند تربیت تأکید کرد و گفت: بدون هم‌افزایی اولیا و مربیان، نمی‌توان انتظار تربیت عمیق و ماندگار در نسل دانش‌آموز داشت.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان مازندران خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تربیتی و تشکیلاتی باید با نگاه مسئله‌محور و روحیه ابتکار دنبال شود و انجمن‌های اسلامی نباید خود را محدود به امکانات موجود کنند، بلکه باید با مسئولیت‌پذیری و اقدام میدانی پیش‌بروند.