محمدی:افزایش کیفیت آب شرب شهرستان چوار در دستور کار قرار گرفت

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات گسترده برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی شهرستان چوار خبر داد.
وی با اشاره به مشکلات گذشته در زمینه طعم و بوی آب ناشی از وجود گوگرد گفت: هرچند با اجرای اصلاحات فنی، شدت این مشکلات کاهش یافته، اما همچنان نیازمند اقدامات تکمیلی هستیم.
محمدی افزود: در تابستان گذشته با افزایش عمق و ظرفیت چاههای موجود، بخشی از مشکلات برطرف شد و تأثیر مثبتی در کیفیت آب مشاهده گردید.
به گفته وی، علاوه بر موضوع کیفیت، تهدیدات زیستی و پدافندی نیز مورد بررسی قرار گرفته و گامهای مؤثری برای رفع آنها برداشته شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تصریح کرد: با بهرهبرداری از چاههای جدید و تزریق آب شیرین، تغییرات محسوسی در کیفیت آب ایجاد شده است. همچنین فاز دوم آبرسانی بخش مرکزی شهرستان که شامل ۹ روستا میشود، در حال اجراست و پیمانکار پروژه متعهد شده بهزودی کار را به پایان برساند.
وی در پایان تأکید کرد: حفر چند حلقه چاه جدید برای ارتقای کیفیت و تأمین پایدار آب شرب شهرستان چوار در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با تکمیل این طرحها، دغدغههای مردم منطقه برطرف شود.
