174 واحد صنعتی همدان پروانه گرفتند

عباس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود : از تعداد 174 فقره پرونده ذکر شده تعداد 98 فقره آنها با سرمایه گذاری 659 میلیارد رسال و اشتغال هزار و 667 نفر مستقیماً از طرح به بهره برداری رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین تعداد پروانه صادره مربوط به صنایع کانی غیرفلزی و کمترین آن به صنایع چوب و محصولات چوبی اختصاص دارد.

احمدی با بیان اینکه در حال حاضر چرخ های صنعت هزار و 338 واحد صنعتی فعال است، تصریح کرد : بیشترین تعداد به صنایع کانی غیرفلزی به تعداد 308 فقره با سرمایه گذاری دو میلیارد و 40 میلیون ریال و اشتغال شش هزار و 142 نفر و کمترین تعداد به صنایع بازیافت به تعداد چهار فقره با سرمایه گذاری 5/2 میلیون ریال و اشتغال 39 نفر تعلق دارد.

معاون تولید سازمان صنایع و معادن استان همدان گفت: در سال 86 تعداد 76 فقره پروانه بهره برداری جایگزین و صادره از توسعه و انتقالی از جهاد کشاورزی با سرمایه گذاری 507 میلیارد ریال و اشتغال 799 نفر صادر شده است.

وی اظهار داشت: سرانه اشتغال در سطح استان همدان 201 میلیون ریال است.