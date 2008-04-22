مسیر صادرات در استان کردستان باید تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استاندار کردستان صبح امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان تاکید کرد: ادارات و سازمانهای مرتبط در مبحث صادرات در استان باید زمینه توسعه صادرات را بیش از پیش تسهل نمایند.

وی ادامه داد: با توجه رسمی شدن مرز باشماق و اختصاص ردیف ترانزیت کالا به آن فرصت بسیار خوبی را برای توسعه صادرات غیر نفتی در استان کردستان پدید آورده است.

نجار تصریح کرد: همه مسئولان ادارات و سازمان های مرتبط با این مهم مثل سازمان بازرگانی، اداره کل گمرکات و اتاق های بازرگانی باید برای روند تسریع و تسهیل این مهم در کردستان همت گمارند زیرا افزایش صادرات غیر نفتی توسعه و شکوفایی در اقتصاد منطقه و کشور را در پی خواهد داشت.

استاندار کردستان به بازار بکر کشور عراق اشاره و عنوان کرد: کشور عراق با توجه به شرایط ویژه ای که دارد می تواند به عنوان یک بازار هدف برای صادر کنندگان استان قرار گیرد که با کیفیت بهتر و قیمت مقطوع تر می شود از این فرصت بهترین استفاده را برای توسعه صادرات در استان به کار گرفت.

وی اظهار داشت: خوشبختانه روند رو به رشد صادرات در استان بسیار امیدوار کننده است که کسب مقام ششم کشوری در سال گذشته از سوی استان کردستان موئد این مهم به شمار می رود و انتظار ما در سال جاری رسیدن به بالای یک میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است.

نجار خاطرنشان کرد: در کنار توجه به صادرات کالا باید تجار کشور را برای وارد نمودن کالاهای خود از طریق مرز باشماق مریوان تشویق کرد.

سال گذشته از طریق بازارچه های مرزی و مرز رسمی باشماق مریوان نزدیک به 500 میلیون دلار صادرات در استان کردستان صورت گرفته است.