مرحله دوم انتخابات حضور گسترده می طلبد/ ملت ایران چراغ سبزی به بیگانگان نشان نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان پیش از ظهر امروز در محل ستاد انتخاباتی این تشکل برگزار شد.

دراین همایش ابتدا محمد قمی کاندیدای راه یافته به دوردوم انتخابات مجلس هشتم با دعوت مردم به مشارکت بیشتردراین انتخابات گفت: فقط مجلس می تواند روند فعلی را اصلاح کند و به حالت سابق بازگرداند. قمی مدعی شد که در دور اول انتخابات اشتباهی صورت گرفته و وی می بایست در همان مرحله اول رای می آورده است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم و نظر اصلاح طلبان در مورد ریاست این مجلس گفت: اصلا دلیلی ندارد که فقط لاریجانی و حداد کاندیدای ریاست مجلس شوند آقای اشرفی اصفهانی و انصاری کمتر از لاریجانی و حداد نیستند .

درادامه این نشست محمد اشرفی اصفهانی دیگر نامزد اصلاح طلبان با اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی گفت: مسئله اساسی کشور و نظام امروز مسئله مجلس است و مجلس می تواند مشکلات موجود را حل کند اگر مجلس هم اصلاح شد کشور هم اصلاح می شود.وی با اشاره به تغییر و تحولات درکابینه و آشفتگی درتیم اقتصادی دولت گفت: اگر مجلس پیش از این با درایت صلاحیت وزرای دولت را بررسی می کرد این ناهنجاری ها ومشکلات ایجاد نمی شد.

اشرفی اصفهانی تصریح کرد: مرحله دوم انتخابات یک حضور حماسه ای و گسترده را می طلبد در مرحله اول نیز اگر مردم بیشتر شرکت می کردند افراد بهتری انتخاب می شدند.

سهیلا جلودار زاده کاندیدای دیگر اصلاح طلبان در این نشست گفت: مهمترین مطالبه ملت امروز مقابله با گرانی، مهار تورم و ساماندهی امور کار و اشتغال است و 10نفر کاندیدای باقیمانده اصلاح طلبان برنامه ای مشخص برای تغییر شرایط اقتصادی دارند.

وی گفت: ما در صورتی که انتخاب شویم الزامات سند چشم انداز را در مجلس آینده تصویب می کنیم تا باتغییر دولت و مجلس ها مسیر توسعه و سازندگی کشور تغییر نکند.جلودار زاده با اظهار تاسف ازافزایش فاصله فقیر و غنی گفت: خوشبختانه تعداد افراد مستقل مجلس هشتم زیاد است و ما می توانیم امیدوار باشیم اکثریتی دلسوز وکارآمد شکل بگیرد.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر ادامه داد: همانطور که امام فرمودند جنگ ما جنگ فقیر و غنی است و امروز هم کاندیداهای اصلاح طلبان سرداران پیروز مقابله با فقر هستند ما در اردوگاه امام هستیم و تاآخر هم در این اردوگاه خواهیم بود. هدف ما از حضور در همه عرصه ها اعتلای معنویت جامعه و حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی می باشد.

در ادامه این نشست علیرضا محجوب نماینده فعلی تهران بابیان دیدگاههای اقتصادی خویش خواستار حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات شد.وی با بیان اینکه ماحدود چهار میلیون بیکار داریم، گفت: نیمی از جمعیت فعال کشور راکارگران وجویندگان کار تشکیل می دهند که باخانواده هایشان بیش از سی میلیون نفرمی شوند. نیروی کار ما دچار نا امنی کاری و اقتصادی است.

محجوب باتاکید بر التزام اصلاح طلبان به نظام جمهوری اسلامی گفت: ما نظام جمهوری اسلامی را عمیقا باور داریم.وی در پاسخ به سئوالی در مورد پلاکارد تبلیغاتی خانه کارگر گفت: این بحث ها حاشیه ای است و وارد آن نمی شوم.

در ادامه این نشست سهیلا جلودار زاده گفت: نظر سنجی ها نشان می دهد که اقبال مردم به اصلاح طلبان بیشتر شده و آن قهر عمومی درمرحله اول به اعمال نظر عمومی تبدیل شده و مردم تصمیم گرفته اند که ازحق تعیین سرنوشت خویش استفاده کنند. پیش بینی ما این است که بیش از سی درصد مردم در انتخابات شرکت کنند.

اشرفی اصفهانی دربخش دیگری از سخنانش با رد ادعای فرمایشی بودن مجلس توسط یکی ازخبرنگاران مطرح شد، گفت: مجلس فرمایشی مال دوره قبل از انقلاب بود ما الان چنین مجلسی نداریم دلسردی از انتخابات ونظام خواست دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در دولت خاتمی در این نشست به بیان دیدگاههای خود پرداخت و گفت: دلیل تورم سیاست های دولت و مجلس بوده است وعاملی که می تواند تورم راکاهش دهد کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی است.وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله سوم یکی از بهترین برنامه های قبل وبعد از انقلاب گفت: تورم موضوعی علمی است که نمی توان با آن برخورد احساسی داشت.

جهانگیری گفت: در مورد تورم ابتدا آن را به مخالفین دولت نسبت دادند بعد گفتند تقصیر مجلس هفتم است وحالا می گویند درون دولت عده ای تورم را ایجاد می کنند این بحث ها قابل قبول نیست.وی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی، انضباط مالی برای بودجه دولت عامل اساسی برای کنترل تورم است.

علیرضا محجوب در پاسخ به سئوالی در مورد تاثیر بنگاه های زودبازده بر اقتصاد کشور، گفت: اشتباه این طرح توجه افراطی به بخش ساختمان بود. بخش ساختمان بخش مولد نیست ، این سرمایه گذاری می توانست در بازسازی صنعت نساجی صورت بگیرد. منابع زیادی در این مورد صرف شد اما نتیجه خوبی نداد ما ازاین طرح انتقاد داریم ولی آن را به طور کلی نفی نمی کنیم.

جهانگیری در مورد تاثیر انتخابات ریاست جمهوری در مجلس هشتم گفت: مجلس بهترین جا برای نقد وارزیابی عملکرد دولت است و انتخابات ریاست جمهوری آتی یکی از مهتمرین اتفاقات سیاسی کشور محسوب می شود.

یکی ازخبرنگاران از اشرفی اصفهانی درمورد دلایل حمایت بوش ازاصلاح طلبان سئوال کرد که وی گفت: ملت ایران هیچ چراغ سبزی به آمریکانشان نمی دهند و اصلاح طلبان بهترین مدافع خط امام هستند و ماهمواره خود را دشمن آمریکا می دانیم.