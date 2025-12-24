عواقب خطرناک عدم مدیریت اصولی پسماندها در حاشیه شهرهای استان سمنان

سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به پیامدهای رهاسازی زباله در حاشیه شهرها گفت: نبود مدیریت اصولی پسماند موجب جلب حیاتوحش به مناطق مسکونی و ایجاد مخاطرات برای شهروندان میشود.
وی از شهرداران، دهیاران و شهروندان خواست در جمعآوری و دفع پسماندها دقت بیشتری داشته باشند تا در فصل زمستان، زمانی که حیوانات با کمبود غذا مواجهاند، به سمت شهرها و روستاها کشانده نشوند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اینکه غذا دادن به حیوانات حیاتوحش اقدامی نادرست و آسیبزا است، افزود: مردم در صورت مشاهده گونههای حیاتوحش در حاشیه مناطق، از نزدیک شدن و غذا دادن به آنها خودداری کنند.
یوسفپور همچنین با اشاره به فصل حساس زادآوری و مستی برخی گونهها، از مردم خواست طی سه تا چهار ماه آینده از ورود به مناطق حفاظتشده استان پرهیز کنند تا آرامش زیستی این گونهها حفظ شود.
نظر شما