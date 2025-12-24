  1. استانها
  2. سمنان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

عواقب خطرناک عدم مدیریت اصولی پسماندها در حاشیه شهرهای استان سمنان

عواقب خطرناک عدم مدیریت اصولی پسماندها در حاشیه شهرهای استان سمنان

شاهرود- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان با هشدار درباره پیامدهای رهاسازی زباله در حاشیه شهرهای استان، گفت: نبود مدیریت پسماند، حیات‌وحش گرسنه را به مناطق مسکونی کشانده و خطرآفرین می‌شود.

سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به پیامدهای رهاسازی زباله در حاشیه شهرها گفت: نبود مدیریت اصولی پسماند موجب جلب حیات‌وحش به مناطق مسکونی و ایجاد مخاطرات برای شهروندان می‌شود.

وی از شهرداران، دهیاران و شهروندان خواست در جمع‌آوری و دفع پسماندها دقت بیشتری داشته باشند تا در فصل زمستان، زمانی که حیوانات با کمبود غذا مواجه‌اند، به سمت شهرها و روستاها کشانده نشوند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اینکه غذا دادن به حیوانات حیات‌وحش اقدامی نادرست و آسیب‌زا است، افزود: مردم در صورت مشاهده گونه‌های حیات‌وحش در حاشیه مناطق، از نزدیک شدن و غذا دادن به آنها خودداری کنند.

یوسف‌پور همچنین با اشاره به فصل حساس زادآوری و مستی برخی گونه‌ها، از مردم خواست طی سه تا چهار ماه آینده از ورود به مناطق حفاظت‌شده استان پرهیز کنند تا آرامش زیستی این گونه‌ها حفظ شود.

کد خبر 6700311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها