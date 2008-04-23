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۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۲۶

در پاسخ به اهانتها/

شمع مزین به نام "حضرت محمد (ص)" روشن می‌شود

شمع مزین به نام "حضرت محمد (ص)" روشن می‌شود

بزرگترین شمع جهان مزین به نام حضرت محمد (ص) با هدف پاسخگویی به اهانتهای مکرر به اسلام، ساخته و پس از روشن شدن در کشورهای اروپایی به نمایش گذاشته می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، این شمع اول ژوئیه ( 11 تیر) در جشنواره سه روزه " تا عشقمان ابداعی باشد" در جده روشن می شود.

پس از اینکه این شمع روشن شد، آنها به کشورهای اروپایی سفر خواهند کرد و سفر خود را از دانمارک شروع می کنند تا در معرض دید مردم جهان قرار دهند.

این کار با هدف تأثیر گذاری معنوی بر غیر مسلمانان انجام می شود، زیرا شمع ماده ای برای بیان احساسات اعم از اندوه و یا خوشحالی است.

خط این شمع به خطهای قدیمی و به خط مهر رسول اکرم (ص) شباهت بسیاری دارد. از ویژگیهای این شمع این است که آب و یا شکسته نمی شود.

ارتفاع آن 5 متر و عرض آن 6 متر است و از دو بخش ساخته شده است . بخش اول نام محمد و بخش دوم سنگ مرمر به عنوان ستون این شمع است که نام محمد بر روی آن نگهداری می شود. 12 تن شمع خام برای ساخت آن استفاده شده است .

کد مطلب 670033

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