اولین اهدا نقش مهمی در حفظ پایگاه اهداکنندگان خون دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون در این مطالعه، نگرش‌ها، هنجارهای اجتماعی، احساس کنترل رفتاری، قصد افراد برای اهدای خون و تجربه آن‌ها در روز اهدا بررسی و سپس پیگیری شد که آیا شرکت‌کنندگان طی ۶ ماه بعد دوباره خون اهدا کرده‌اند یا خیر.

نتایج نشان داد که اهداکنندگان جدید و باسابقه هر دو نگاه مثبتی به پرسشنامه جدید ارزیابی رفتارهای پرخطر داشتند.

همچنین نگرش‌ها و هنجارهای اجتماعی نقش مهمی در شکل‌گیری قصد افراد برای اهدای مجدد داشت و این قصد تا حدی توانست رفتار واقعی اهدای خون در ماه‌های بعد را پیش‌بینی کند.



با این حال، اهداکنندگان جدید و افرادی که تجربه روز اهدای خونشان چندان مطلوب نبود، به‌طور قابل‌توجهی کمتر برای اهدای مجدد بازگشتند.



پژوهشگران تأکید می‌کنند که توجه ویژه به تجربه اولین اهدا و رفع عوامل بازدارنده می‌تواند نقش مهمی در حفظ و تقویت پایگاه اهداکنندگان خون داشته باشد.