آیا شمش طلا فاکتور دارد؟ بررسی ویژگی های فاکتور معتبر

بله، شمش طلا حتماً باید فاکتور داشته باشد و هر حرفی غیر از این یا از ناآگاهی میآید یا از نیتهای مشکوک. برخلاف تصور رایجی که میگوید وکیوم بودن یا داشتن هولوگرام برای شمش کافی است، واقعیت این است که شمش هم یک کالای سرمایهای رسمی محسوب میشود و بدون فاکتور معتبر، عملاً مالکیت شما قابل اثبات نیست. فاکتور شمش همان نقشی را دارد که سند برای ملک بازی میکند؛ بدون آن، در زمان فروش، کارشناسی یا حتی بروز یک مشکل قانونی، شما در موضع ضعف کامل قرار میگیرید.
ویژگیهای فاکتور معتبر شمش طلا
اطلاعات کامل فروشنده: نام طلافروشی یا شرکت، آدرس دقیق، تلفن و مهر و امضای زنده.
مشخصات دقیق شمش: وزن دقیق، عیار، نام برند سازنده مثل سوئیسی، اماراتی یا برندهای معتبر ایرانی و از همه مهمتر شماره سریال حک شده روی شمش.
قیمت و تاریخ: قیمت روز طلا، اجرت اگر داشته باشد و تاریخ دقیق معامله.
چرا این موضوع اینقدر مهم است؟ چون شمش طلا یک کالای سرمایهای است. شما امروز آن را میخرید تا در آینده شاید سالها بعد بفروشید. اگر فاکتور نداشته باشید، موقع فروش به مشکل میخورید، طلافروشها آن را از شما نمیخرند یا به قیمت طلای آبشده و شکسته با شما حساب میکنند. پس داشتن فاکتور یعنی تضمین سرمایه شما.
همانطور که در چک لیست زرشمش سایت زرشاین آمده است:
فاکتور رسمی سند قانونی خرید شما است و باید حتماً آن را دریافت کنید. این فاکتور باید شامل تمام جزئیات معامله از جمله وزن، عیار، قیمت و مشخصات فروشنده باشد. فاکتور باید مهر و امضای فروشنده را داشته باشد تا اعتبار قانونی داشته باشد. بدون فاکتور رسمی شما نمیتوانید در صورت بروز مشکل از حقوق خود دفاع کنید. همچنین این فاکتور برای فروش شمش در آینده نیز لازم خواهد بود، پس آن را در جای امنی نگهداری کنید.
تفاوت فاکتور شمش طلا با فاکتور طلای زینتی
خیلیها فکر میکنند فاکتور شمش دقیقاً همان فاکتور انگشتر و گردنبند است، اما تفاوتهای ریزی وجود دارد. در فاکتور طلای زینتی، شما هزینههایی مثل اجرت ساخت بالا، سود فروشنده معمولاً ۷ درصد و مالیات بر ارزش افزوده که الان فقط روی اجرت و سود محاسبه میشود را میبینید. اما در فاکتور شمش طلا، ساختار کمی متفاوت است.
شمشهای طلا معمولاً اجرت ساخت بسیار کمتری دارند و به عنوان طلای خام یا سرمایهای شناخته میشوند. نکته مهم در فاکتور شمش این است که باید شماره سریال اختصاصی شمش حتماً در فاکتور قید شود. در طلای زینتی ما شماره سریال نداریم، اما هر شمش یک هویت منحصربهفرد دارد که با آن شماره شناخته میشود. اگر در فاکتور شما شماره سریال شمش ذکر نشده باشد، عملاً آن فاکتور بیارزش است، چون نمیتوان ثابت کرد این فاکتور متعلق به همین شمش است.
نقش فاکتور در فروش مجدد و نقدشوندگی
یکی از دلایلی که ما طلا میخریم، نقدشوندگی بالای آن است؛ یعنی هر وقت اراده کردیم پولش کنیم. فاکتور خرید، کلید این نقدشوندگی است. وقتی شما با فاکتور معتبر مثلاً فاکتوری که از مجموعهای معتبر مثل زرشاین دریافت کردهاید برای فروش اقدام میکنید، خریدار با خیال راحت و به نرخ روز شمش شما را برمیدارد.
در واقع فاکتور به خریدار بعدی ثابت میکند که مالکیت این طلا مشروع است و مالیات و عوارض قانونی آن پرداخت شده است. برای کسانی که نگاه سرمایهگذاری بلندمدت دارند، نگهداری فاکتور به اندازه نگهداری خودِ شمش طلا اهمیت دارد. پیشنهاد میکنیم همیشه از فاکتورهایتان عکس بگیرید یا اسکن آنها را در فضای ابری ذخیره کنید تا اگر کاغذ فاکتور گم شد یا رنگ و رویش رفت، یک نسخه از آن را داشته باشید.
فاکتور رسمی مورد تأیید اتحادیه چیست؟
فاکتور رسمی یعنی فاکتوری که سربرگ داشته باشد، آدرس و تلفن مغازه یا شرکت در آن چاپ شده باشد و مهمتر از همه، مهر و امضای فروشنده را داشته باشد. فاکتورهای دستی که روی کاغذ معمولی نوشته میشوند و هیچ نشانی از اعتبار فروشگاه ندارند، در مراجع قانونی و اتحادیه طلا و جواهر اعتبار چندانی ندارند.
حواستان باشد که مهر فروشگاه باید خوانا باشد و اسم روی مهر با اسم تابلوی مغازه یا سایت فروشنده یکی باشد. در خریدهای آنلاین از سایتهایی مثل زرشاین یا سایر پلتفرمهای معتبر، معمولاً فاکتور به صورت سیستمی صادر میشود که این نوع فاکتورها به دلیل ثبت دقیق در دیتابیس، امنیت بسیار بالایی دارند.
خرید شمش طلا بدون فاکتور چه ریسکهایی دارد؟
خرید شمش بدون فاکتور یعنی بازی با آتش. اولین و بزرگترین ریسک این است که ممکن است شمش تقلبی، دزدی یا قاچاق باشد. اگر خدای نکرده شمشی که خریدید مشکل قانونی داشته باشد و شما فاکتوری برای اثبات خریدتان نداشته باشید، شما به عنوان دارنده مال دزدی شناخته میشوید و پایتان گیر است.
ریسک دوم در زمان فروش است. فرض کنید قیمت طلا ۱۰ برابر شده و شما میخواهید سودتان را نقد کنید. وقتی به طلافروشی میروید، اولین چیزی که میپرسند این است: فاکتور دارد؟ اگر بگویید نه، اکثر طلافروشهای معتبر از خرید آن امتناع میکنند. آنهایی هم که بخرند، چون ریسک خرید طلای بدون فاکتور را میپذیرند، آن را با قیمت بسیار پایینتر گاهی پایینتر از قیمت طلای آبشده از شما برمیدارند. عملاً سودی که طی سالها کرده بودید، سر نداشتن یک برگه کاغذ بر باد میرود.
نقش بستهبندی وکیوم و هولوگرام
بعضی از فروشندگان غیرمجاز به خریدار میگویند: «این شمش وکیوم است و هولوگرام دارد، همین یعنی اصالت و فاکتور نمیخواهد.» این حرف کاملاً غلط است. درست است که بستهبندی وکیوم و هولوگرام امنیتی نشاندهنده نو بودن و اعتبار برند سازنده است، اما جایگزین فاکتور خرید نمیشود.
بستهبندی وکیوم ممکن است جعل شود. هولوگرامها هم متأسفانه کپی میشوند. اما وقتی شما فاکتوری دارید که در آن شماره سریال شمش ثبت شده و فروشنده آن را مهر کرده، مسئولیت اصالت آن کالا تمام و کمال با فروشنده است. حتی اگر سالها بعد متوجه شوید شمش مشکلی داشته (مثلاً عیارش پایین بوده)، با همان فاکتور میتوانید از طریق اتحادیه طلا و جواهر شکایت کنید و حقتان را بگیرید. پس گول ظاهر شیک و وکیوم شده را نخورید و حتماً فاکتور بخواهید.
اهمیت فاکتور
یک خبر از قوانین صنفی در سایت معتبر اقتصادی مانند سایت estjt بازنشر شده است، میگوید: رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: طبق قوانین سه مرجع اصلی اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده، مراجع قانونی مربوط به این هستند و تمام واحدهای صنفی در هر حوزهای، بهویژه صنف طلا و سکه که در ردیف فلزات گرانبها قرار میگیرد، موظفاند فاکتور رسمیِ سربرگدار، مهرشده و دارای کلیه مشخصات کامل ارائه کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل مانند اختلاف قیمت، عیار، یا اصالت کالا، مستندات قابل پیگیری وجود داشته باشد.
این یعنی حتی فروشندگان آنلاین معتبر هم روی این موضوع خط قرمز دارند و بدون فاکتور کار نمیکنند.
جمعبندی
خرید طلا لذتبخش است، اما به شرطی که با آگاهی باشد. اگر قصد دارید وارد دنیای سرمایهگذاری روی شمش طلا بشوید یا میخواهید اطلاعات بیشتری درباره انواع شمشها و نحوه تشخیص اصالت آنها داشته باشید، پیشنهاد میکنم حتماً یه سر به سایت زرشاین بزنید.
در زرشاین علاوه بر اینکه میتوانید قیمتهای لحظهای را چک کنید، راهنماهای خرید خیلی خوبی هم وجود دارد که مثل یک مشاور دلسوز کنارتان هستند. قبل از اینکه کارت بکشید، اول مطمئن شوید، مقایسه کنید و بعد با خیال راحت خرید کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
