استفاده از ظرفیت شهرداری جهت تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه شورای شهر در جلسه امروز مقرر شد تا مدیریت شهری پایتخت از ظرفیت ها و امکانات مختلف و فضاهای منحصر به فرد تاریخی ، مذهبی و فرهنگی که جلوه های موثری از همگرایی و انسجام اقوام ، ملل ، ادیان و مذاهب مختلف هستند برای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی بهره گیرد.

بر اساس این طرح، شهرداری تهران موظف است تا خیابان 30 تیر تهران را با توجه به قرار گیری همزیستی ادیان الهی از جمله معابد ادیان ابراهیمی ( مسجد ، کلیسا و گینه) در کنار یکدیگر بازپیرایی و باز سازی کند.

همچنین شهرداری باید نسبت به اتخاذ راهکارهای مناسب در خصوص نگهداری ، ایمن سازی ، مرمت ، بازسازی و بهسازی ابینه تاریخی به ویژه اماکن دینی موجود در محدوده یاد شده اقدام کند.

شهرداری همچنین باید در اراضی عباس آباد مطابق طرح جامع مصوب ، مجموعه فرهنگی ، تفریحی نوروز را با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی و بهره گیری از نشان ها و نمادهای مختلف اقوام ایرانی درتحقق اتحاد ملی با در نظر گرفتن مختصات ویژگیهای مشترک فرهنگی ، زبانی و تاریخی کشورهای منطقه دریای خزر واعضای سازمان اکو در راستای افزایش همگرایی و انسجام اسلامی و فرهنگی طراحی و اجرا کند.

مهندس مهدی چمران درجریان تصویب این طرح خاطرنشان کرد: شهرداری 3 سال است که برنامه ای را برای شهدای مذاهب گوناگون برپا می کند ولی پوشش رسانه ای خوبی در این خصوص انجام نمی شود.

معصومه ابتکار نیز در این خصوص افزود: بهتر است در این طرح انجمن های دوستی ملل مختلف دنیا نیز مد نظر قرار گیرد ، چرا که هم اکنون انجمن هایی در ایران مشغول فعالیت رسمی هستند.

رئیس کمیته زیست محیطی شورا در ادامه پیشنهاد داد مکانی برای انجمن های دوستی ملل دنیا اختصاص دهیم و در این مکان اتاق هایی را به انجمن های مختلف ارائه دهیم .