به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده خریدوفروش روغن خوراکی خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶۳ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام فروش خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل روابط تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش سازمان صمت شهرستان خرم‌آباد پیرامون خریدوفروش روغن جامد خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.