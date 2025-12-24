  1. استانها
  2. لرستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

تشکیل پرونده تعزیراتی برای متخلف خریدوفروش روغن در خرم‌آباد

تشکیل پرونده تعزیراتی برای متخلف خریدوفروش روغن در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل پرونده تعزیراتی برای متخلف خریدوفروش روغن خوراکی خارج از ضوابط تعیینی دولت در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده خریدوفروش روغن خوراکی خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶۳ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام فروش خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل روابط تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش سازمان صمت شهرستان خرم‌آباد پیرامون خریدوفروش روغن جامد خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6700600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها