آیت الله مکارم:توازن میان جمهوریت و اسلامیت در آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با محمد جواد محمدی سعید مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، موضوعات محوری نظام تعلیم و تربیت با محوریت نقشآفرینی آموزش و پرورش در آینده کشور را متذکر شدند.
این مرجع تقلید با اشاره به دو رکن جمهوری اسلامی، بر لزوم توازن میان «جمهوریت» و «اسلامیت» تأکید کرد و گفت: همانگونه که به جمهوریت اهمیت میدهیم، باید به اسلامیبودن نظام نیز توجه ویژه داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش کتابهای درسی در انتقال معارف دینی، گفت: هرگونه تناقض یا کاستی در محتوای آموزشی میتواند تأثیرات معکوس در تربیت دانشآموزان داشته باشد.
این مرجع تقلید وجود دو قطب معنوی حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران را فرصتی بینظیر دانست و افزود: با برنامهریزی مناسب و فعالیتهای فوقبرنامه، دانشآموزان بیشتر با این اماکن آشنا شوند.
وی با اشاره به گسترش فناوری هوش مصنوعی، گفت: استفاده نادرست از این ابزار ممکن است به کاهش توانمندیهای دانشآموزان بینجامد. از هماکنون باید تمهیداتی اندیشید تا دانشآموزان به جای وابستگی به هوش مصنوعی، بر تقویت مهارتهای خود تمرکز کنند.
آیتالله مکارم شیرازی با یادآوری اصل رایگان بودن آموزش در قانون اساسی، تصریح کرد: کمکهای مالی باید کاملاً اختیاری و داوطلبانه باشد و به هیچ وجه نباید جنبه اجباری پیدا کند.
وی با اشاره به روایتی درباره فضیلت تعلیم، کار معلمی را عبادتی بزرگ خواندند و فرمودند: سعی کنید با استفاده از روشهای خلاقانه، دانشآموزان را بیشازپیش با قرآن، نماز، دعا و معارف اهلبیت علیهم السلام آشنا کنید.
وی در پایان این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به تحولات سازنده در نظام آموزش و پرورش قم، برای توفیق دستاندرکاران این عرصه دعا کردند.
