مسعود مرادی مسابقات فوتبال المپیک 2008 پکن را قضاوت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزاری رقابت های المپیک پکن همچنین حسن کامرانی فر از کشورمان را به عنوان کمک اول مرادی در این رقابت ها معرفی کرده است. لعی صبحی ادیب از عراق هم به عنوان کمک دوم، داور کشورمان را در این رقابت ها همراهی می کند.

فهرست داوران آسیایی حاضر در رقابت های فوتبال مردان المپیک پکن به شرح زیر است:



داور: محمد عبداله الهلالی(بحرین)

کمک ها: سالم راشد خالد (بحرین) و محمد صالح المرزوقی (امارات)

داور: ابراهیم خلیل الغمدی(عربستان)

کمک ها: حامد محمد الغمدی (عربستان) و الشیخ حمدی (سوریه)