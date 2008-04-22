  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

مسعود مرادی مسابقات فوتبال المپیک 2008 پکن را قضاوت می کند

مسعود مرادی مسابقات فوتبال المپیک 2008 پکن را قضاوت می کند

مسعود مرادی، داور بین المللی فوتبال کشورمان، در رقابت های 2008 المپیک پکن به قضاوت خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزاری رقابت های المپیک پکن همچنین حسن کامرانی فر از کشورمان را به عنوان کمک اول مرادی در این رقابت ها معرفی کرده است. لعی صبحی ادیب از عراق هم به عنوان کمک دوم، داور کشورمان را در این رقابت ها همراهی می کند.

فهرست داوران آسیایی حاضر در رقابت های فوتبال مردان المپیک پکن به شرح زیر است:

داور: محمد عبداله الهلالی(بحرین)
کمک ها: سالم راشد خالد (بحرین) و محمد صالح المرزوقی (امارات)

داور: ابراهیم خلیل الغمدی(عربستان)
کمک ها: حامد محمد الغمدی (عربستان) و الشیخ حمدی (سوریه)

کد مطلب 670064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها