جلیل رمضانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی خراسان شمالی برای سومین سال متوالی، اقدام به خرید توافقی و مستقیم برنج از شالیکاران استان مازندران و عرضه آن به مصرفکنندگان استان کرده است.
وی تصریح کرد: با حذف واسطهها و عرضه مستقیم برنج از تولیدکننده به مصرفکننده، هم کیفیت محصول تضمین میشود و هم مصرفکنندگان از قیمت مناسب بهرهمند میشوند. تاثیر بر بازار و مصرفکنندگان می گزارد.
مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی تاکید کرد: هدف ما نه تنها ارائه محصول با کیفیت و قیمت مناسب است، بلکه حمایت از اقشار مختلف جامعه و به ویژه خانوارهایی است که بیشترین تاثیر را از نوسانات قیمت برنج در بازار میپذیرند.
رمضانی افزود: کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و حذف واسطهها، یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل قیمتها و جلوگیری از سودجویی در بازار است، عرضه برنج ایرانی با ۱۳ درصد تخفیف علاوه بر تامین نیاز مصرفکنندگان، موجب ثبات نسبی قیمتها در استان خراسان شمالی نیز میشود.
رمضانی در پایان گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مصرفکنندگان استقبال خوبی از این طرح دارند و همین امر ما را در ادامه اجرای آن و گسترش عرضه مستقیم برنج در استان مصممتر میکند.
