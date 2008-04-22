22 هزار نفر از برنامه های دارالقرآن استان اردبیل بهره مند شدند

حجت الاسلام عزیز صابر مسئول دارالقرآن الکریم استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر عنوان کرد: طرح تربیت برای قرائت قرآن سطح یک، تربیت ممتحن سطح یک ودو، تربیت داور مسابقات قرآنی سطح یک از جمله برنامه های اجرا شده در سال گذشته به شمار می رود.

وی اظهار داشت: آموزش قرآن پیش دبستانی، آموزش قرائت سطح چهار و پنج و حفظ و مفاهیم قرآن از رشته هایی بودند که برنامه ها و کلاس های آن در سطح گسترده برگزار شد.

وی طرح قرآن «بینات» و « نسیم حیات» را از طرح های اجرا شده در سال گذشته عنوان کرد و افزود: بیش از 160 نفر از بانوان استان در این طرح ها، تحت پوشش آموزش های لازم قرار گرفتند.

صابر خاطر نشان کرد: در سال 86 دارالقرآن الکریم با برگزاری 900 کلاس تحت عنوان کلاس های نهضت قرآن آموزی در رشته های قرائت سطح یک و دو و مفاهیم یک، بیش از 20 هزار نفر از علاقمندان به مباحث قرآنی را تحت پوشش خود قرار داد.

وی در پایان یاد آور شد: همچنین در سال گذشته بیش از 280 نفر در قالب 16 کلاس آموزشی حفظ قرآن کریم، یک هزار و300 نفر در قالب 15 کلاس در رشته قرائت قرآن کریم و 830 نفر در قالب 31 کلاس آموزشی در رشته مفاهیم قرآن، آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

