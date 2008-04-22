دستگیری سارقین مامورنما و دزدان کارگاهها/ صدور گواهی سوء پیشینه در پلیس+10

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان، ظهر امروز در نشست خبری گفت: مقدمات کار برون سپاری انگشت نگاری و سوء پیشینه به دفاتر پلیس +10 در شهر تهران طی شده و از شنبه آینده این کارها در 48 دفتر پلیس +10 انجام می شود.

وی افزود: با اجرای این برنامه، دیگری نیازی نیست که افراد برای انگشت نگاری و دریافت گواهی سوء پیشینه به پایگاههای اداره آگاهی مراجعه کنند.

محمدیان گفت: شهروندان می توانند در تماس با مرکز فوریت های پلیس 110 ، از نزدیک ترین دفتر پلیس +10 به محل سکونت خود مطلع شوند.

رئیس پلیس اداره آگاهی تهران بزرگ، در ادامه این نشست خبری به تشریح جزئیات دستگیری های اخیر پلیس و دستگیری سارقین "فیوج" که سرقت هایی را تحت پوشش مامورین پلیس انجام می دادند، اشاره کرد و افزود: این افراد که از طایفه ای با همین نام هستند، در سه ماهه آخر سال 86، با استفاده از خوردوهای زانتیا و پژو 405 نقره ای رنگ و همچنین پژو 206 نوک مدادی، طعمه های خود را از داخل بانک ها شناسایی و در سطح شهر، آنان را متوقف و به عنوان مامورین اداره آگاهی و مبارزه با مواد مخدر اقدام به سرقت وجوه آنان می کردند.

وی، در خصوص نحوه دستگیری این سارقان، گفت: با چهره نگاری و انجام کارهای اطلاعاتی و همچنین تصاویر مجرمانی که در بانک های پلیس آگاهی موجود است، این گروه شناسایی و دستگیر شدند.

محمدیان، تاریخ دستگیری فرد اصلی این باند با عنوان مصطفی-ح را 29/1/87 در فردیس کرج اعلام کرد و افزود: این فرد دارای سه فقره سابقه کیفری است که دو مورد آن مربوط به سرقت تحت پوشش مامورین است.

رئیس پلیس اداره آگاهی تهران بزرگ، به دستگیری سارقین از کارگاههای حاشیه شهر اشاره کرد و گفت: این سارقین با مراجعه روزانه به کارگاههایی که اغلب در حومه و حاشیه شهر قرار دارند، نسبت به شناسایی محل سرقت اقدام کرده و سرقت های خود را بین ساعات 4 تا 6 صبح انجام می دادند.

وی با اشاره به اینکه این سارقین در سرقت های خود از سلاح سرد استفاده می کرده اند، افزود: سرقت های این قبیل افراد همراه با خشونت و ضرب و جرح انجام می شد.

به گفته محمدیان، اغلب این سرقت ها در نیمه دوم سال 86 اتفاق می افتاد و شامل سرقت مواد اولیه صنعتی، فلزات رنگی (مس،سرب و...) و ابزار آلات بود که آنها را یا تبدیل می کردند یا به مالخرها می فروختند.

رئیس پلیس اداره آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری 8 تن از این سارقین که سن شان بین 22 تا 44 سال است، خبر داد و افزود: 6 نفر آنان سابقه کیفری دارند و تا کنون به 150 فقره سرقت اعتراف کرده اند.

وی، همچنین از دستگیری 4 نفر از مالخرها خبر داد و در ادامه به دستگیری یک نفر سارق کیف قاپ و همچنین یک سارق حرفه ای کیف قاپ از باند آدمخواران اشاره کرد و گفت: سرقت های کیف قاپی، از این پس با حضور ماموران پلیس در مراکز نصب دوربین های ترافیکی، تحت کنترل قرار می گیرد.