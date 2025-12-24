  1. استانها
  2. لرستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

باند سارقان کابل برق در بروجرد دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و انهدام اعضای باند چهارنفره سرقت کابل و کشف ۲۰ فقره سرقت در این راستا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، سارقان را شناسایی که با هماهنگی قضائی هر چهار نفر را در یک عملیات به همراه یک دستگاه خودرو پراید مورداستفاده در سرقت و تعدادی ابزارآلات مربوطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی فعالیت مجرمان را رصد و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد.

