باند سارقان کابل برق در بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، سارقان را شناسایی که با هماهنگی قضائی هر چهار نفر را در یک عملیات به همراه یک دستگاه خودرو پراید مورداستفاده در سرقت و تعدادی ابزارآلات مربوطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی فعالیت مجرمان را رصد و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد.