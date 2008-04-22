انتخابات پاراگوئه ؛ پیروزی مردم آمریکای لاتین بر طرفداران آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه را یکی از اسقفهای سابق کلیسای کاتولیک رم، وزیر سابق آموزش و پرورش و یکی از فرماندهان بازنشسته ارتش این کشور تشکیل می دادند.

انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه که همزمان با انتخابات نمایندگان کنگره این کشور برگزار شد، پایان ‌بخش دوره پنج ساله ریاست جمهوری "نیکانوردوآرت" بود که براساس قانون اساسی پاراگوئه پس از تصدی یک دوره ریاست جمهوری، حق شرکت مجدد در انتخابات را نداشت.

"فرناندو لوگو" ‪ ۵۶‬ساله و اسقف سابق کلیسای کاتولیک که در نظرسنجی ‌ها، پیشتاز و از هواداران برنامه‌های "هوگو چاوز" و "اوو مورالس" رئیسان جمهوری ونزوئلا و بولیوی در زمینه واگذاری اختیارات به فقرا و تقویت این قشر است و نامزد حزب مخالف دولت موسوم به "ائتلاف میهنی برای تحول" بود؛ توانست در انتخابات به پیروزی برسد و با این پیروزی، آمریکا یکی دیگر از متحدان خود در آمریکای لاتین را از دست داد.

به گفته کارشناسان مسائل آمریکای لاتین، پیروزی نماینده حزب مردم در پاراگوئه را باید پیروزی مردم این کشور بر طبقه طرفدار آمریکا خواند.

پیروزی نماینده حزب چپ گرا در انتخابات پاراگوئه را می توان به گونه دیگری نیز تعبیر کرد : همزمان با روی کار آمدن "جرج بوش" در آمریکا ،"هوگو چاوز" نیز در ونزوئلا به ریاست جمهوری رسید و از آن زمان خیزش مردم آمریکای لاتین علیه سیاستهای آمریکا آغاز شد و باید گفت در سالهای اخیر آگاهی مردم این منطقه نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری یافته و از همین رو می توان گفت پیروزی چپ گراها در انتخابات ریاست جمهوری کشورهای آمریکای جنوبی همچون بولیوی، اروگوئه، آرژانتین و حتی کشورهایی از آمریکای مرکزی نیز در پی همین افزایش آگاهی مردم صورت گرفته است.

با توجه به این مطلب که پشتوانه احزاب چپ گرا همواره توده مردم بوده از همین رو در سالهای اخیر شاهد اوج گرفتن احساسات ضد آمریکایی در آمریکای لاتین بوده ایم.

کارشناسان مسائل آمریکای لاتین درباره دلایل پیشنهاد رئیس جمهور ونزوئلا برای تشکیل "ساتو" ( سازمانی مشابه ناتو در آمریکای جنوبی) و نیز درخواست رئیس جمهور اکوادور از کشورهای آمریکای لاتین برای اتحاد با یکدیگر ابراز عقیده می کنند : با توجه به اینکه در این کشورها ( آمریکای لاتین ) افراد ضد آمریکایی روی کار آمده اند هم اکنون این نیاز حس می شود تا با تشکیل اتحادیه هایی در این منطقه از ایدئولوژی شکل گرفته در آمریکای لاتین حفاظت شود.

به اعتقاد کارشناسان، درباره پیروزی نمایندگان ضد آمریکایی در انتخابات کشورهای آمریکایی لاتین می توان گفت پس از سالها که مردم این کشورها تحت سلطه و استعمار بودند؛ اکنون آنها طعم آزادی را چشیده اند و مردمی که طعم آزادی را بچشند دیگر نمی توان آنها را به بند کشید و ازهمین رو باید گفت پیروزی های مردم بر طبقه طرفدار آمریکا در منطقه آمریکای لاتین همچنان ادامه خواهد داشت.