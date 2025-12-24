به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی روز چهارشنبه در آیین معرفی دبیر اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در استان، اظهار کرد: ایلام با وجود وسعت کم از نظر گستره جغرافیایی ۱۲ میدان نفتی کشف شده دارد که تاکنون هشت میدان آن توسعه یافته است.
وی افزود: مرحله دوم میدان نفتی «آذر» و میدان نفتی «چنگوله» دو طرح جدیدی هستند که بهزودی وارد مرحله اجرا میشوند تا بر شمار میدانهای فعال استان افزوده شود.
استاندار ایلام در ادامه به تشریح دیگر ظرفیتهای اقتصادی استان پرداخت و گفت: پس از ۲۲ سال انتظار، مرز «چیلات» در شهرستان دهلران به عنوان دومین مرز فعال استان بازگشایی شد و زیرساختهای سومین مرز در منطقه «هلاله شمالی» نیز در حال آمادهسازی است.
کرمی با اشاره به تحولات منطقه آزاد تجاری مهران یادآور شد: پس از سالها وقفه، اعضای هیأتمدیره این منطقه مشخص شدهاند و کارهای اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد و این منطقه در کنار ظرفیتهای نفت، گاز، کشاورزی و گردشگری، از پیشرانهای توسعه استان به شمار میرود.
استاندار ایلام در ادامه هدف از برگزاری این نشست را تبیین جایگاه اندیشکدههای حکمرانی دانست و گفت: ایلام افزون بر منابع خدادادیِ روزمینی و زیرزمینی، از نیروی انسانی کارآمد و دانشآموخته برخوردار است که باید توانمندی آنان با ساختارهای اجرایی پیوند بخورد.
