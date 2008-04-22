افزایش آمار تلفات حملات مستمر ارتش آمریکا به شهرک صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق امروز از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن چهل نفر دیگر از جمله شماری زن و کودک در حملات زمینی و هوایی ارتش آمریکا به شهرک صدر خبر دادند.

این درگیریها از صبح روز گذشته آغاز و تا صبح امروز ادامه داشت.

خبر دیگر اینکه یک سازمان عراقی مرتبط با روزنامه نگاران امروز اعلام کرد: هیئت کاری شبکه ماهواره ای "بلادی" (کشور من) روز گذشته در معرض هجوم افراد مسلح در بغداد قرار گرفتند.

در این حمله،عکاس، خبرنگار و راننده این هیئت زخمی شدند.

بنا براعلام سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس است؛ شمار قربانیان اصحاب رسانه در عراق از زمان تهاجم نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 تاکنون به 200 نفر رسیده است.

از سوی دیگر ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن پنج نفر از شبه نظامیان در شهرک صدر که گفته می شود وابسته به گروه جیش المهدی هستند؛ خبر داد.