رئیس فدراسیون فوتبال به حوزه علمیه آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد راهبری ورزش حوزههای علمیه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، در سالن آیتالله حائری (ره) مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای ستاد راهبری ورزش حوزههای علمیه برگزار شد، موضوع توسعه و تقویت تعاملات فرهنگی میان نهاد فوتبال و حوزههای علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حاضران در جلسه با تأکید بر ظرفیتهای گسترده فرهنگی، اجتماعی و تربیتی ورزش بهویژه فوتبال، بر ضرورت گسترش همکاریهای مشترک میان فدراسیون فوتبال و حوزههای علمیه تأکید کردند.
اعضای ستاد راهبری ورزش حوزههای علمیه در این نشست، فوتبال را یکی از مهمترین بسترهای اثرگذار فرهنگی در جامعه دانستند و بر لزوم بهرهگیری هدفمند از این ظرفیت در راستای ترویج اخلاق، معنویت، روحیه جوانمردی و ارزشهای اسلامی تأکید کردند.
در همین راستا، تقویت پیوندهای فرهنگی میان ورزشکاران، هواداران و نهادهای دینی از جمله محورهای اصلی مطرحشده در جلسه بود.
از دیگر موضوعات مهم این نشست، تأکید بر حضور فعال و مؤثر طلاب در سکوهای ورزشگاهها بهعنوان یک ظرفیت فرهنگی و اجتماعی بود.
حاضران با اشاره به نقش الگوساز طلاب در فضای عمومی جامعه، حضور آنان در ورزشگاهها را عاملی مؤثر در ارتقای فضای فرهنگی، اخلاقی و معنوی مسابقات ورزشی دانستند و بر برنامهریزی منسجم برای تحقق این هدف تأکید کردند.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز در این نشست ضمن استقبال از تعامل نزدیکتر فدراسیون فوتبال با حوزههای علمیه، بر آمادگی این فدراسیون برای گسترش همکاریهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با نهادهای حوزوی تأکید کرد و نقش حوزههای علمیه را در جهتدهی فرهنگی به ورزش کشور مهم و تأثیرگذار دانست.
در پایان این نشست، بر تداوم برگزاری جلسات مشترک، تدوین برنامههای عملیاتی و استفاده از ظرفیتهای متقابل حوزههای علمیه و فدراسیون فوتبال بهمنظور ارتقای جایگاه فرهنگی ورزش کشور تأکید شد.
