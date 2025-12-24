به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی عصر چهارشنبه در دیدار مدیرکل هسته گزینش کشور، با تسلیت سالروز شهادت امام هادی علیه‌السلام، اظهار کرد: آن امام همام نقش مهمی در هدایت امت به سوی اهداف الهی ایفا کرد، اما دستگاه حاکم عباسی تاب تحمل این مسیر روشنگرانه را نداشت و در نهایت ایشان را به شهادت رساند.



وی افزود: ماه رجب از جایگاه ویژه‌ای در سیر معنوی انسان برخوردار است و به‌عنوان ماه استغفار، توجه و بازگشت به سوی خداوند شناخته می‌شود و این ماه شریف فرصتی مغتنم برای اصلاح نفس و تجدید ارتباط با پروردگار به شمار می‌آید.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع گزینش در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: گزینش صرفاً محدود به انتخاب یک فرد نیست، بلکه سه عرصه شخص، شخصیت و نظام را در بر می‌گیرد و کسانی که در این حوزه مسئولیت دارند، باید پیش از هر چیز با مبانی و اصول بنیادین گزینش آشنایی عمیق داشته باشند.



وی افزود: تفاوت‌های فردی، شرایط زمانی و مکانی و نیز میزان ایمان و عمل صالح افراد سبب می‌شود که قوانین و معیارهای گزینش برای همه به‌صورت یکسان قابل اجرا نباشد و این واقعیت باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.



آیت‌الله سعیدی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم، تأکید کرد: تفاوت درجات انسان‌ها ریشه در ایمان، عمل صالح و سوابق آنان دارد و خداوند این تفاوت‌ها را در وجود انسان‌ها قرار داده است و بر همین اساس، گزینش باید نگاهی واقع‌بینانه و متناسب با این تفاوت‌ها داشته باشد.



وی ادامه داد: اعتماد به مسئولان گزینش از اهمیت بالایی برخوردار است و افرادی که در این جایگاه قرار می‌گیرند، باید از صلاحیت علمی و اخلاقی لازم برخوردار بوده و توانایی طرح پرسش‌های دقیق و سنجیده را داشته باشند.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با تأکید بر ضرورت توجه به سوابق و عملکرد افراد در فرآیند گزینش گفت: در عین بررسی گذشته، باید به افراد فرصت اصلاح و بازگشت داده شود، چراکه برخی ممکن است در مقاطعی دچار خطا شده باشند اما با تغییر مسیر، به مراتب بالایی دست یابند.



وی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام از جمله ماجرای جناب حر در کربلا و برخی اصحاب ائمه علیهم‌السلام افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که انسان‌ها می‌توانند با بازگشت به حق و اصلاح رفتار، به جایگاه‌های ارزشمندی برسند و این ظرفیت باید در گزینش‌ها مورد توجه قرار گیرد.



آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: مسئولان گزینش باید آموزش‌های لازم را ببینند تا به‌نوعی عیارشناس شوند و بتوانند خلوص و ناخالصی افراد را تشخیص دهند ث معیار اصلی در این مسیر، قرآن کریم، احکام دینی و ضوابط شرعی است تا حرکت کشور در مسیر صحیح تضمین شود.



وی با اشاره به توصیه‌های امام خمینی رحمه‌الله‌علیه و مقام معظم رهبری درباره ضرورت حفظ انسجام داخلی، گفت: اگر وحدت و همدلی در کشور تقویت شود، دشمنان قادر به وارد کردن آسیب نخواهند بود.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها افزود: مسئولان گزینش در جایگاهی حساس و اثرگذار قرار دارند و می‌توانند با انتخاب‌های درست و سنجیده، زمینه افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد مردم به نظام اسلامی را فراهم کنند.