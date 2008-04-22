444 هکتار از اراضی منابع طبیعی کرمان باز پس گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد تویسرکانی، ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی در دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در سال گذشته 155 هزار و 406 پرونده به دادگستری استان کرمان وارد شده که نسبت به سال قبل از آن 10 درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: دلیل کاهش پرونده ها تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است به طوریکه در این شوراها 143 هزار و 376 پرونده تشکیل شده است.

تویسرکانی یادآور شد: هم اکنون 663 شعبه حل اختلاف در سراسر استان کرمان وجود دارد که در مجموع 222 شورا شهری و بقیه روستایی هستند که دو هزار و 758 نفر نیز در این شوراها فعالیت می کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: میزان کشف مواد مخدر در استان کرمان در سال گذشته 40 درصد نسبت به استانهای مرزی افزایش یافته است و شاخص نا امنی در استان نیز 40 درصد کاهش یافته است.