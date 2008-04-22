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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

444 هکتار از اراضی منابع طبیعی کرمان باز پس گرفته شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان از استرداد 444 هکتار از اراضی دولتی از دست افراد سودجو در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد تویسرکانی، ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی در دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در سال گذشته 155 هزار و 406 پرونده به دادگستری استان کرمان وارد شده که نسبت به سال قبل از آن 10 درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: دلیل کاهش پرونده ها تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است به طوریکه در این شوراها 143 هزار و 376 پرونده تشکیل شده است.

تویسرکانی یادآور شد: هم اکنون 663 شعبه حل اختلاف در سراسر استان کرمان وجود دارد که در مجموع 222 شورا شهری و بقیه روستایی هستند که دو هزار و 758 نفر نیز در این شوراها فعالیت می کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: میزان کشف مواد مخدر در استان کرمان در سال گذشته 40 درصد نسبت به استانهای مرزی افزایش یافته است و شاخص نا امنی در استان نیز 40 درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 670133

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