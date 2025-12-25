برگزاری چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست با حضور پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، سید مهدی حسینی مدیر کل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی حفاظت محیط زیست، از برگزاری قریب الوقوع چهلمین جلسه این شورا با حضور رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی حفاظت محیط زیست، خبر داد.

این جلسه که با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد، ۱۱ دستور کار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در حوزه محیط زیست کشور، نقش مهمی در اتخاذ راهبردهای کلان برای مقابله با چالش‌های محیط زیستی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کند.

جزئیات این دستور کارها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برگزاری دومین جلسه شورای عالی مذکور در سال جاری نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و نهادهای حاکمیتی به مسائل محیط زیست به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور برای نسل‌های حاضر و آینده است