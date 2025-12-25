  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۰

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: تردد در تمامی محورهای اصلی شمالی به‌ صورت روان در جریان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در روز ۴ دی ۱۴۰۴، اظهارداشت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تردد وسایل نقلیه در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت، روان است.

وی گفت: در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی پایداری بر این مسیرها حاکم است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای دوآب-بلده (رفت و برگشت)، سروآباد-پاوه (گردنه تته سی‌سخت-پادنا (رفت و برگشت)، خوانسار-بویین و میاندشت، زرآباد-چاهان، جلگه-چاه اسحاق و پونل-خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی همچنین از وجود انسداد فصلی در محور گنجنامه–تویسرکان خبر داد و تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به هشدارهای پلیس راه، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.

