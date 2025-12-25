به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در روز ۴ دی ۱۴۰۴، اظهارداشت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تردد وسایل نقلیه در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت، روان است.

وی گفت: در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی پایداری بر این مسیرها حاکم است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای دوآب-بلده (رفت و برگشت)، سروآباد-پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت-پادنا (رفت و برگشت)، خوانسار-بویین و میاندشت، زرآباد-چاهان، جلگه-چاه اسحاق و پونل-خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی همچنین از وجود انسداد فصلی در محور گنجنامه–تویسرکان خبر داد و تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به هشدارهای پلیس راه، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.