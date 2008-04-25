حسین نصرالله زنجانی دبیر اجرایی جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحثهای جلسه هفته گذشته شورای سیاستگذاری جایزه، گفت: در این نشست که با حضور نزدیک به 70 نفر از داوران 11 دوره قبلی جایزه کتاب سال دفاع مقدس برگزار شد، شیوه های اجرایی و مقدماتی برگزاری نخستین جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس به بحث گذاشته شد و در واقع نظرات داوران جمع بندی شد.

جشنواره در 20 رشته برگزار می شود

وی در تشریح اهداف برپایی جشنواره گفت: جایزه مذکور به منظور بررسی و معرفی آثار شاخص در گروه های مختلف ادبی و هنری برگزار می شود و می کوشیم با بررسی کاستی های چند سال گذشته جایزه کتاب سال دفاع مقدس، با همکاری وزارت ارشاد، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، آن را برگزار کنیم. در جشنواره 25 سال کتاب دفاع مقدس، آثار در 20 شاخه علمی شامل شعر کودک و نوجوان، شعر بزرگسال، داستان کوتاه، رمان، پژوهشهای ادبی، پژوهشهای اجتماعی، پژوهشهای سیاسی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، ترجمه، ناشر، زندگینامه داستانی، خاطره نگاری، تاریخ شفاهی، مستند نویسی، گرافیک، طرح جلد، جُنگ و دو رشته دیگر بررسی خواهند شد.

تاکنون شش هزار اثر مرتبط با دفاع مقدس جمع آوری شده است

زنجانی در عین حال اضافه کرد: از همین ابتدای کار جشنواره به نظر می رسد در برخی از این رشته ها آثار شاخص یا نداریم یا کمتر دیده می شود که باید در جهت بهبود این وضعیت تلاش کنیم. پس از انتخاب دبیر علمی جشنواره - محمدرضا سنگری - ما در حال حاضر سرگرم تدوین شیوه نامه داوری هستیم که امیدواریم این شیوه نامه به زودی تهیه شود. همچنین تاکنون شش هزار اثر مربوط به دفاع مقدس که از سال 1359 به بعد نوشته شده، جمع آوری شده است و این روند ادامه دارد اما همین جا باید گفت در حال حاضر از بعضی از آثار شاخص این حوزه، حتی یک نسخه هم در بازار پیدا نمی شود؛ به هیمن دلیل از تمام ناشران درخواست می کنیم این آثار را به دبیرخانه جشنواره بفرستند.

جشنواره به احتمال زیاد خرداد 88 برگزار می شود

دبیر اجرایی جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس با ابراز امیدواری نسبت به آغاز کار داوری ها از مرداد ماه امسال، گفت: تا زمان برپایی جشنواره که به احتمال 90 درصدی و قریب به یقین خرداد ماه سال آینده (1388) خواهد بود، سه همایش برگزار خواهیم کرد و در یکی از این همایشها آثار شاخص را به نقد خواهیم کشید و از نویسندگانی هم که در این حوزه فعال بوده اند، تقدیر می کنیم. در یکی دیگر از این همایشها از شاعران و نویسندگانی که در این حوزه کار کرده و داستانهای مطبوعاتی داشته اند اما اثر مستقلی در آن ندارند تجلیل می کنیم. به هر حال سعی می کنیم حق کسانی که در این حوزه کار کرده اند، ضایع نشود.

داوران ماه آینده معرفی می شوند

وی در ادامه از تهیه فهرستی از داوران برای انجام کارهای داوری جشنواره ربع قرن دفاع مقدس خبر داد و گفت: فهرستی کامل از این افراد تهیه شده که خرداد ماه امسال هم معرفی می شوند. تعداد این داوران 150 نفر است و در نشست اخیری که با این افراد داشتیم، فرمهای نظرسنجی به آنها داده شده تا در مورد شیوه داوری ها اعمال نظر دقیق تری شود. همچنین 15 نفر در شورای علمی جشنواره مشغول به کار شده اند.

توافق صفار هرندی و باقرزاده برای تامین مالی جشنواره

زنجانی از امضای تفاهم نامه ای میان وزیر ارشاد و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در خصوص تامین مالی جشنواره خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بنیاد هیچ گونه دخل و تصرفی در کارهای مربوط به بررسی آثار و داوری ها نخواهد کرد و از سوی دیگر به تنهایی هم نمی تواند این جشنواره را که قرار است یک اتفاق فرهنگی باشد، برگزار کند، تفاهم نامه ای درباره شیوه تامین مالی جشنواره میان وزیر ارشاد و رئیس بنیاد امضا شده و امیدواریم با تخصیص رقم در نظر گرفته شده، بتوانیم جشنواره را همان گونه که وعده کرده ایم به عنوان یک اتفاق فرهنگی برگزار کنیم.

دبیر اجرایی جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس به میزان این اعتبار اشاره ای نکرد.

به گزارش مهر، در جشنواره "ربع قرن کتاب نمونه دفاع مقدس" که قرار است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت ارشاد برگزار شود، داوران و کارشناسان ادبی به بررسی 25 سال ادبیات جنگ می پردازند.

این جشنواره با توافق وزارت ارشاد و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد فرهنگی روایت فتح، سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، انجمن قلم و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار خواهد شد.