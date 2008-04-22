به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود : صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا و خبرگان موفق شدند در پایان دوره پذیره‌نویسی اولیه خود ، سرمایه حداقل (500 میلیون تومان) را بدست آوردند.

رضا کیانی گفت : در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت دو صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا و خبرگان را صادر کرد تا آن‌ها بتوانند از امروز فعالیت خود را در بازار آغاز کنند.

وی اظهار داشت : صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهایت‌نگر، کارگزاری بانک صادرات ایران و حافظ پیش از این مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کردند.

کیانی خاطر نشان کرد : پذیره‌نویسی اولیه صندوق سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران تا روز نهم اردبیهشت‌ماه جاری تمدید شده است که امیدواریم این صندوق نیز با تامین سرمایه لازم بتواند هرچه سریعتر فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار هدف از تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه‌گذاران اعلام کرد.

کیانی کاهش هزینه بکارگیری نیروی‌های متخصص در گردآوری، تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر در دارایی‌ها و کاهش ریسک، نمایندگی سرمایه‌گذاران در مقابل اشخاص ثالث و ضمانت نقدشوندگی سرمایه‌گذاران را از امتیازات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از دیدگاه سرمایه‌گذاران اعلام کرد.

وی ورود اشخاص غیرحرفه‌ای از طریق سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به بازار و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع و شرکت‌های گوناگون را از مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از منظر مقام ناظر بازار سرمایه دانست.

کیانی با بیان اینکه هم‌اکنون چند تقاضا برای تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است، گفت : انتظار بر این است که تعداد این صندوق‌ها تا پایان بهار امسال افزایش یابد.