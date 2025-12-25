  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

محمدی: رئیس سازمان عقیدتی ارتش سخنران مراسم ۹ دی بجنورد است

بجنورد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: مراسم ۹ دی صبح جمعه رأس ساعت ۹ در مسجد انقلاب بجنورد با حضور مردم و سخنرانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام جلیل محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم محوری یوم‌الله ۹ دی در مسجد انقلاب بجنورد رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه با حضور مردم ولایتمدار و بصیر استان خراسان شمالی برگزار می‌شود و هم‌زمان در تمامی شهرستان‌های استان نیز برنامه‌های ویژه با حضور سخنرانان اجرا خواهد شد.

محمدی با اشاره به حضور حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم بجنورد، گفت: سخنرانی وی یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه خواهد بود و موجب ارتقای سطح آگاهی و بصیرت عمومی مردم خواهد شد.

