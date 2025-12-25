به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری صبح پنجشنبه در مراسم آئین نکوداشت مقام علمی و شخصیتی استاد دکتر علی قائمی امیری به عنوان حکیم تربیت با اشاره به اینکه این عالم فرزانه جایگاه ویژه ای بین مردم علما دارد، گفت: این عالم فرزانه جایگاهی دارد که قابل توصیف نیست.

وی با بیان اینکه بسیاری از علما و فرزانگان کشورمان در تمام دوران برای تربیت نسل آینده به سمت آموزش و پرورش رفته‌اند، اذعان داشت: بسیاری از این علما می‌دانستند که ریشه توسعه هر کشوری همیشه از مدرسه آغازشده است و همین باعث شده است که بسیاری از بزرگان ما تعلیم را در سرلوحه‌های کارهایشان قرار دارد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه همچنان نفت بلای جان توسعه هر کشوری بوده است عنوان داشت: ریل توسعه هر کشوری از بنیادهای علمی و مدارس آن می‌گذرد و کشور ما نیز از این استثنا نیز برخوردار نبوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آسیب‌های اجتماعی حال حاضر در کشورمان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کشورمان نیازمند افرادی است که زیست فرهنگی و اجتماعی را درک کنند تا بتوانند با احیای ارزش‌های فرهنگی بقیه ارزش‌های جامعه را احیا کنند و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در جامعه کنترل نمایند.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه این دولت استراتژی مقاومت را در برابر دشمن انتخاب کرده است، گفت: در حال حاضر کشورمان دو استراتژی مذاکره برای منافع ملی و مقاومت را انتخاب کرده است که این استراتژی‌ها هزینه‌هایی دارد و امیدوارم داریم در آینده نزدیک با سه استراتژی که دولت انتخاب کرده است به عنوان همدلی و امیدآفرینی و کارآمدی بتوانیم از این بحران به وجود آمده عبور کنیم.