به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، صهیونیستها اخیرا طی اقدامی ضمن اجرای بزرگترین پروژه خود در شهر قدس در تلاش برای تغییر شکل، جغرافیا و نقشه قدس بر اساس طرحها، آمال و اطماع استعماری خود هستند، کاری که پیش از این با دیوار حائل و اسکان شهروندان یهودی به جای مسلمانان فلسطین و یهودی سازی قدس آغاز کردند.

صهیونیستها طی اقدامی دیگر کارتهای شناسایی جدیدی را برای یهودیان ساکن فلسطین صادر می کنند که شرایطی خاص دارد. یکی از مهمترین آنها اقامت داخل مرزهای دیوار حائل است. این کارتهای شناسایی امتیازات مادی و رفاهی خاصی برای شهروندان یهودی قائل است که منجر به ایجاد شکاف وسیع میان آنها با مسلمانان و مسیحیان می شود.

هدف از این اقدام ارائه هویت جدید برای شهر قدس بر اساس جغرافیای آن است که پیش بینی شده دهها هزار نقر از ساکنان اصلی شهر از این طرح محروم می شوند.

آنچه که اینک مورد توجه است خالی شدن تقریبی شهر قدس از هویته اسلامی است ، استراتژی اشغالگران بر این مسئله تأکید می کند که قدس صهیونیستی تا جائیکه امکانپذیر است از ساکنان مسلمان خالی باشد.

اگر چه این اقدام در نظر رسانه های گروهی کوچک به نظر می رسد، اما از حقیقت بزرگی که در آن نهفته و برای آینده شهر در نظر گرفته اند، خبر می دهد .