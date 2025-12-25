پایداری جوی قم تا اوایل هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی و پیشبینی جوی، از تداوم شرایط نسبتاً پایدار جوی در استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تحلیلها، امروز پنجشنبه چهارم دیماه، آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات، مهآلودگی و وزش باد ملایم پدیدههای غالب خواهند بود.
وی افزود: برای روز جمعه نیز شرایط جوی چندان تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، هرچند در برخی ساعات تشکیل مه دور از انتظار نیست و این وضعیت در ساعات پایانی روز با افزایش تدریجی ابر همراه میشود.
این کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: بررسی الگوهای جوی نشان میدهد که در روز شنبه آسمان استان در بازه نیمهابری تا ابری نوسان خواهد داشت و پدیده مه صبحگاهی بهویژه در ساعات ابتدایی روز محتمل است.
وی گفت: برای روز یکشنبه نیز وضعیت آسمان به صورت نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد در سطح استان رخ خواهد داد، همچنین در این روز، بهویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد شدید در مناطق مرتفع استان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه اظهار کرد: آسمان استان در این روز قسمتی تا نیمهابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر، وزش باد شدید در مناطق مختلف آغاز میشود و در مناطق مرتفع، این پدیده در بیشتر ساعات روز ادامه خواهد داشت و بیشینه سرعت باد در این نواحی از مناطق کمارتفاع فراتر میرود.
وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: طی روزهای آینده تغییرات محسوسی در دما مشاهده نخواهد شد و نوسانات دمایی در مقایسه روزانه چندان قابل توجه نخواهد بود.
قم- هوای قم تا اوایل هفته آینده پایدار خواهد بود و مه صبحگاهی و تشدید وزش باد در مناطق مرتفع دور از انتظار نیست
