120 کارگاه قالی بافی خراسان جنوبی بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سیدحبیب شکرابی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را تشویق قالیبافان به ایجاد کارگاه های بهداشتی مناسب، بهبود وضعیت بهداشتی کارگاه های موجود و به حداقل رساندن مشکلات و بیماریهای ناشی از عدم رعایت بهداشت حرفه ای در این کارگاه ها عنوان کرد.

وی افزود: در این کارگاه ها اقدامات لازم شامل گچکاری، نصب پنجره، تعمیر کف و سقف، اصلاح سیستم روشنایی و .... با صرف هزینه ای بالغ بر 216میلیون ریال در قالب کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صورت گرفته است.

شکرابی با اشارهبه اجرای تفاهم نامه مشترک بین کمیته امداد و وزارت بهداشت جهت مرمت این کارگاه ها یادآور شد: در اجرای این طرح 30 درصد از هزینه های اجرایی برعهده دانشگاه علوم پزشکی و 70 درصد از سوی کمیته امداد تامین شده است.

وی ادامه داد: کارشناسان این نهاد به منظور اجرایی کردن طرح یاد شده، نسبت به بازدید از کلیه کارگاههای قالی بافی سطح این استان و تکمیل فرم های نیاز سنجی اقدام و میزان هزینه بهسازی، مصالح مورد نیاز و نیازمندیهای هر کارگاه را برآورد کرده اند.

این مسئول عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزش بهداشت بافندگان، توزیع متون آموزشی و سایر اقلام بهداشتی از دیگر اقدامات اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در این زمینه است.