به گزارش خبرنگار مهر ، علی صادقی ظهر پنجشنبه در سومین رویداد استانی جوانی جمعیت با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به شمار میرود و غفلت از آن، آثار منفی و ماندگاری بر جای خواهد گذاشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: جامعهای که از نیروی جوان بهرهمند باشد، توان بالاتری در تولید، پایداری اجتماعی و حفظ ظرفیتهای فرهنگی خواهد داشت و بیتوجهی به این موضوع، پیامدهایی به همراه دارد که جبران آن در بلندمدت دشوار است.
وی حمایت از خانواده را یکی از مسائل مهم و اثرگذار در مسیر توسعه پایدار دانست و افزود: این موضوع جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای ملی و برنامهریزیهای اجرایی دارد و توجه جدی به آن میتواند تضمینکننده پویایی و تابآوری جامعه در سالهای آینده باشد.
معاون استاندار زنجان با اشاره به نقش فرهنگسازی در تحقق اهداف جمعیتی، تصریح کرد: نگاه به خانواده، ازدواج و فرزندآوری باید مبتنی بر آگاهی، مسئولیتپذیری و حمایت مؤثر باشد. امروز کشور در مقطع حساسی از نظر تحولات جمعیتی قرار دارد و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به تصویب مجلس رسیده، وظیفهای همگانی برای دستگاههای اجرایی، مسئولان فرهنگی و آحاد مردم است.
صادقی برگزاری سومین رویداد جوانی جمعیت در استان را فراتر از یک مراسم قدردانی دانست و گفت: این رویداد فرصتی برای شناسایی الگوهای موفق، ارزیابی عملکردها و تقویت همکاری میان فعالان حوزه جمعیت است.
وی افزود: در این رویداد از خانوادههای خوشجمعیت، فعالان رسانهای، نخبگان علمی، سازمانهای مردمنهاد، مجموعههای اقتصادی دوستدار خانواده، مدیران مسئولیتپذیر و دستگاههای اجرایی برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قدردانی میشود که همگی نمونههای بارز مسئولیتپذیری و نگاه آیندهنگرانه در حوزه جمعیت هستند.
