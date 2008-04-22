  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۰

1865 بازرس بر نحوه برگزاری انتخابات در خراسان رضوی نظارت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازرسی انتخابات در استان خراسان رضوی گفت: یک هزار و 865 بازرس در این استان، آماده برگزاری دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مولوی حقیقی، عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رقابتهای تبلیغاتی نامزدها در دور دوم انتخابات اظهار داشت: گزارش های رسیده از پنج شهرستان استان که در آن انتخابات برگزار می شود، حاکی از گرمتر، رقابتی تر و جدی تر شدن فضای تبلیغاتی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس است.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات در استان خراسان رضوی با بیان اینکه قانون تبلیغات مانند دور نخست اجرا می شود، از نامزدهای راه یافته به دور دوم و مسئولان ستادهای تبلیغاتی نامزدها خواست از هر گونه اقدام خلاف قانون به طور جدی خودداری کنند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی افزود: ستادهای بررسی در پنج شهرستان که کاندیداهای آن به دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس راه یافته اند،‌ فعالند.

مولوی حقیقی با اشاره به تمهیدات ستاد انتخابات و ستاد امنیت انتخابات گفت: امیدواریم بتوانیم در این سه حوزه انتخابیه نیز حافظ و نگهبان آرا مردم باشیم و فرآیند حضور مردم منتج به انتخاب بهترین ها شود. 

کد مطلب 670215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها