1865 بازرس بر نحوه برگزاری انتخابات در خراسان رضوی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مولوی حقیقی، عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رقابتهای تبلیغاتی نامزدها در دور دوم انتخابات اظهار داشت: گزارش های رسیده از پنج شهرستان استان که در آن انتخابات برگزار می شود، حاکی از گرمتر، رقابتی تر و جدی تر شدن فضای تبلیغاتی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس است.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات در استان خراسان رضوی با بیان اینکه قانون تبلیغات مانند دور نخست اجرا می شود، از نامزدهای راه یافته به دور دوم و مسئولان ستادهای تبلیغاتی نامزدها خواست از هر گونه اقدام خلاف قانون به طور جدی خودداری کنند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی افزود: ستادهای بررسی در پنج شهرستان که کاندیداهای آن به دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس راه یافته اند،‌ فعالند.

مولوی حقیقی با اشاره به تمهیدات ستاد انتخابات و ستاد امنیت انتخابات گفت: امیدواریم بتوانیم در این سه حوزه انتخابیه نیز حافظ و نگهبان آرا مردم باشیم و فرآیند حضور مردم منتج به انتخاب بهترین ها شود.