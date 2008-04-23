  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۷

پرسنل اداری خراسان جنوبی 82 دوره آموزشی بهره گرفتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی از برگزاری 82 دوره آموزشی پژوهشی طی سال گذشته خبر داد.

محمد باقر کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، برگزاری 44 دوره کلاس های بهبود مدیریت با هزار و 98 نفر فراگیر را از اهم این اقدامات دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی دانست.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی همچنین برگزاری 10 دوره عمومی بین 920 نفر فراگیر و نیز برگزاری 21 دوره شغلی بین 541 نفر فراگیر را از دیگر اقدامات مهم این دفتر دانست.

وی خاطر نشان کرد: ‌برگزاری سه دوره کلاسهای توجیهی بدو استخدام برای 119 نفر و نیز چهار دوره کارگاه های آموزشی برای 130 نفر فراگیر را از سایر فعالیت های این حوزه دانست و تصریح کرد: ‌دو هزار و 808 نفر در هزار و 203 ساعت با 52 هزار و 222 نفر ساعت در دوره های فوق آموزش دوره های مختلف را فراگرفتند.

کد خبر 670230

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها