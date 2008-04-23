پرسنل اداری خراسان جنوبی 82 دوره آموزشی بهره گرفتند

محمد باقر کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، برگزاری 44 دوره کلاس های بهبود مدیریت با هزار و 98 نفر فراگیر را از اهم این اقدامات دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی دانست.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی همچنین برگزاری 10 دوره عمومی بین 920 نفر فراگیر و نیز برگزاری 21 دوره شغلی بین 541 نفر فراگیر را از دیگر اقدامات مهم این دفتر دانست.

وی خاطر نشان کرد: ‌برگزاری سه دوره کلاسهای توجیهی بدو استخدام برای 119 نفر و نیز چهار دوره کارگاه های آموزشی برای 130 نفر فراگیر را از سایر فعالیت های این حوزه دانست و تصریح کرد: ‌دو هزار و 808 نفر در هزار و 203 ساعت با 52 هزار و 222 نفر ساعت در دوره های فوق آموزش دوره های مختلف را فراگرفتند.