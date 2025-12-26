به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ایوب سلطانی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: کاهش مشکلات اقتصادی نیازمند همکاری، همیاری و همراهی مردم است و رئیسجمهور و مسئولان باید صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذارند. اعتمادسازی و شفافیت، از مهمترین الزامات عبور از چالشهای اقتصادی است.
امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر نقش جوانان در توسعه کشور افزود: نخبگان جوان هم در دوران دفاع مقدس و هم پس از آن، نقش اساسی و تأثیرگذاری در پیشرفت کشور داشتهاند و امروز نیز با وجود تحصیلات و تخصصهای گسترده، همچنان نیازمند حضور نیروهای جوان، متعهد و باایمان در عرصههای مختلف هستیم.
وی با بیان اینکه مسئولان باید مردم را محرم خود بدانند، گفت: بیان مشکلات و انتقادات به صورت سازنده و مسئولانه میتواند به حل مسائل کمک کند. سکوت در برابر مشکلات اقتصادی نوعی بیتوجهی به مردم است، چرا که آنان احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود.
حجتالاسلام سلطانی با اشاره به ریشههای انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با پشتوانه مردم، بهویژه مستضعفان و اقشار پایین جامعه به پیروزی رسید و این حمایت مردمی در مناسبتهایی همچون نهم دیماه بهخوبی تجلی یافته است.
وی امنیت را نعمتی بنیادین دانست و افزود: امنیت در ابعاد داخلی، خارجی، اقتصادی و اجتماعی، شرط اصلی رشد و پیشرفت کشور است و در این مسیر، فرزندان گمنام امام زمان (عج) و نیروهای مسلح نقش اساسی در تأمین امنیت دفاعی و ایجاد بازدارندگی دارند.
امام جمعه موقت زنجان با اشاره به پیروزیهای جمهوری اسلامی در جنگهای تحمیلی و تهدیدات دشمنان گفت: این موفقیتها نتیجه مدیریت هوشمندانه و راهبردی رهبر معظم انقلاب در تأمین امنیت ملی است، در حالی که دشمنان تا دندان مسلح در برابر ایران صفآرایی کرده بودند.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد کشور اظهار کرد: گرانی و افزایش هزینههای معیشتی، زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده و مسئولان باید با شجاعت، عقلانیت و مسئولیتپذیری به مسائل ملموس مردم رسیدگی کنند. ائمه جمعه سخنگوی مردم هستند، اما حل مشکلات بر عهده مسئولان اجرایی است.
حجتالاسلام سلطانی اعتماد مردم به مسئولان و نظام را عامل اساسی پایداری و پیشرفت کشور دانست و افزود: دشمنان از مشکلات و ضعفها سوءاستفاده میکنند، بنابراین باید با هوشیاری و تدبیر به مسائل پرداخت.
وی همچنین به دستاوردهای کشور در حوزههای مختلف از جمله فناوری نانو، صنایع موشکی و پرتاب ماهواره اشاره کرد و این موفقیتها را نماد پیشرفت، اقتدار و عزت ملی دانست.
امام جمعه موقت زنجان با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی در دهه ۶۰ به فرمان امام خمینی (ره) گفت: تأسیس این نهاد اقدامی پیشگیرانه و آیندهنگرانه برای حفظ امنیت حملونقل هوایی کشور در برابر تهدیدات تروریستی بوده است.
وی به اهمیت نماز جمعه پرداخت و افزود: نماز جمعه جایگاه مهمی در تقویت ایمان، وحدت و مسئولیتپذیری جامعه اسلامی دارد و فرصتی برای یادآوری خداوند و تجدید ایمان جمعی مؤمنان است.
حجتالاسلام سلطانی با اشاره به فرارسیدن ماه رجبالمرجب تصریح کرد: این ماه فرصتی ارزشمند برای تزکیه نفس، دوری از گناهان و تقویت تقواست. تقوا سبب نزول و حفظ نعمتهای الهی میشود و وجود آن در جامعه، امنیت، آرامش و سکونت واقعی را به همراه دارد.
نظر شما