به گزارش خبرنگار مهر، تاج‌الدین صالحیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام روز جمعه ۵ دماه در جلسه هیئت‌های نظارت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور، قانون‌مند و بی‌طرفانه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان ایلام به‌عنوان دروازه عتبات عالیات و تقدیم بیش از ۱۲ هزار شهید در این خطه، اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامی در تجاوز ۱۲ روزه و شکست نقشه‌های خود، اکنون به ایجاد شکاف میان مردم و نظام چشم دوخته‌اند به همین علت بر انتخابات پیشِ‌رو تمرکز کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراها، گفت: انتخابات پیشِ‌رو، انتخاباتی عادی نیست و در شرایط حساس کشور و منطقه، نقش مهمی در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان و تقویت مردم‌سالاری دارد.

صالحیان افزود: ملت ایران با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، بار دیگر نشان دادند که از هر سلیقه و گرایش سیاسی، پای کشور، نظام و رهبری ایستاده‌اند و با هوشیاری، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

معاون استاندار ایلام و رییس ستاد انتخابات استان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تجلی واقعی مردم‌سالاری دانست و تصریح کرد: شوراها به‌عنوان پارلمان‌های محلی، نقش مستقیمی در کیفیت زندگی مردم دارند و انتخاب اعضای متخصص، پاکدست و متعهد می‌تواند موجب ارتقای مدیریت شهری و روستایی شود.

وی با تأکید بر اینکه وجود برخی ضعف‌ها نباید منجر به تضعیف نهاد انتخابات شود، گفت: راه اصلاح، رفع نواقص و تشویق افراد شایسته به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی است، نه کم‌رمق کردن مشارکت مردم.

صالحیان خاطرنشان کرد: همه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، هدف مشترکی دارند و آن تقویت نظام جمهوری اسلامی، اجرای دقیق قانون و برگزاری انتخاباتی سالم و با مشارکت حداکثری و کاملاً بی طرفانه است.

وی در پایان با اشاره به اینکه ما به نوعی داور انتخابات هستیم و داور در هر حال باید بی طرف باشد، به قانون‌مداری در کلیه فرآیند انتخابات پرداخت و بر دو اصل مهم یعنی اصل برائت و اصل انصاف در بررسی صلاحیت‌ها تاکید و اظهار امیدواری کرد: با تعامل مطلوب میان هیئت‌های اجرایی و نظارت، انتخاباتی پرشور، سالم و بی‌طرفانه در استان ایلام برگزار می‌شود.