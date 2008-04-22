هنرمندان و پیشکسوتان حوزه هنری خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی، عصر امروز در این مراسم، حضور و همکاری چشمگیر هنرمندان این استان در طول سال گذشته را مایه دلگرمی و امیدواری برای ارائه خدمات گسترده تر در سال جاری دانست.

حسین عباس زاده با بیان جایگاه فاخر هنر و هنرمند در فرهنگ بشر از آغاز تاکنون عنوان کرد: هنر ابزاریست برای معرفی داشته ها، بایدها و نبایدها، هست ها و نیست ها و هنر و دین در کنار هم به عنوان دو مقوله انسان ساز و تفکرساز بوده و مراتب کمال و قرب الهی را فراهم می سازند.

به گفته وی تلطیف نگاه، تعالی روح هنرمند و شناخت ابزار کارآمد مهمترین ویژگی های هنرمند متعهد است.

سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی بر لزوم توجه به فرهنگ و هنر این استان تاکید کرد و بیان داشت: در معرفی فرهنگ و هنر باید برنامه ریزی به دور از شتابزدگی صورت گیرد.

وی عملکرد سال گذشته حوزه هنری خراسان جنوبی را با توجه به تازه تاسیس بودن و کمبود منابع و امکانات، بسیار امید وار کننده دانست و رویکرد سال 87 را نیز بر دو محور اساسی تجهیز منابع و امکانات و استعدادیابی و آموزش نیروهای جوان بیان کرد.

در این مراسم از هنرمندان و پیشکسوتان شرکت کننده در دومین گردهمایی هنرمندان خراسان جنوبی تحت عنوان "72 راوی آسمان" به خصوص استاد اسماعیلی مود و استاد علیرضا زارعی تجلیل شد.