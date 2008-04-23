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۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۲۱

کارگاه آسیب شناسی حوزه های علمیه برگزار می شود

کارگاه آسیب شناسی حوزه های علمیه برگزار می شود

اولین کارگاه آسیب شناسی حوزه های علمیه توسط مرکز مشاوره حوزه های علمیه استان خراسان برگزار می شود.

مدیر مرکز مشاوره حوزه های علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : برگزاری سلسله کارگاههای آسیب شناسی حوزه های علمیه از فردا 5 اردیبهشت با حضور مدیران حوزه های علمیه خواهران شهر مشهد آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام سبزیان افزود: در سال آینده با فراخوان این مرکز، مدیران مدارس علمیه خواهران آسیب ها حوزه های علمیه و و راهکارهای خروج از آن را تدوین کردند که این مباحث در جلسه فردا مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در مراحل بعدی این کارگاه، مدیران حوزه های علمیه شهر مشهد، مسئوولین دفاتر مراجع به بررسی آسیبها خواهند پرداخت و در نهایت نیز این آسیبها و راهکارهای مرتبط با آن در همایش مدیران مدارس علمیه حوزه های علمیه خراسان بررسی خواهد شد.

کد مطلب 670241

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