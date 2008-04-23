کارگاه آسیب شناسی حوزه های علمیه برگزار می شود

مدیر مرکز مشاوره حوزه های علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : برگزاری سلسله کارگاههای آسیب شناسی حوزه های علمیه از فردا 5 اردیبهشت با حضور مدیران حوزه های علمیه خواهران شهر مشهد آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام سبزیان افزود: در سال آینده با فراخوان این مرکز، مدیران مدارس علمیه خواهران آسیب ها حوزه های علمیه و و راهکارهای خروج از آن را تدوین کردند که این مباحث در جلسه فردا مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در مراحل بعدی این کارگاه، مدیران حوزه های علمیه شهر مشهد، مسئوولین دفاتر مراجع به بررسی آسیبها خواهند پرداخت و در نهایت نیز این آسیبها و راهکارهای مرتبط با آن در همایش مدیران مدارس علمیه حوزه های علمیه خراسان بررسی خواهد شد.