به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه، با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی سال ۸۸، نماد مقاومت و بصیرت ملت ایران است، افزود: باید علل شکلگیری این حماسه برای جوانان و نسلهای آینده بهدرستی تبیین شود.
امام جمعه ارومیه به ضرورت تبیین حماسه ۹ دی برای نسل جوان اشاره کرد و یادآور شد: نباید اجازه داد این رویداد مهم از ذهنها پاک و به دست فراموشی سپرده شود.
وی با بیان اینکه در جریان فتنه سال ۱۳۸۸، عدهای با دنیاطلبی کشور را به آشوب کشاندند و حتی به مقدسات و امام حسین (ع) بیحرمتی کردند، تصریح کرد: دشمن به صراحت به طراحی این فتنه اعتراف کرد، اما با این حال برخی از عوامل آن هنوز توبه نکرده و تنبیه نشدهاند.
امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه ملت ایران از ابتدای انقلاب، مقاومت را آموختهاند و در ۹ دی ۸۸ نیز با حضور آگاهانه خود مشت محکمی بر ایادی استکبار زدند، خاطرنشان کرد: تفکر استقامت و مقاومت و ولایتمداری در مقاطع مختلف، در خط و تفکر ملت ایران بوده و در جنگ ۱۲ روزه نیز این تفکر را به خوبی شاهد بودیم.
وی با اشاره به نقش مردم در مقاطع حساس از جمله جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع نیز مردم با همان روحیه انقلابی، از نظام اسلامی حمایت کردند و لازم است این تجربیات بهصورت جدی به نسل آینده منتقل شود تا جوانان بدانند چگونه باید در برابر فتنهها و جنگهای شناختی ایستادگی کنند.
حجت الاسلام قریشی یادآور شد: دشمن تلاش دارد با ایجاد تغییر در باورها و افکار، جامعه ما را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
نماینده ولی فقیه در استان به مشکلات اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد ابلاغ شده است، باید بهصورت جدی عملیاتی شوند تا کشور از مشکلات فعلی اقتصادی رهایی یابد.
وی ادامه داد: مسئولانی که در رأس مدیریتها قرار دارند، باید مدیر و مسئولی را در صورت نداشتن کارایی و صلاحیت لازم با افرادی کاردان و شایسته جایگزین کنند.
امام جمعه ارومیه همچنین با گرامیداشت سالروز میلاد حضرت مسیح (ع) اظهار کرد: بر همه ما واجب است به آموزههای تمامی انبیای الهی احترام بگذاریم، چرا که همه ۱۲۴ هزار پیامبر الهی پاک و مطهر بوده و تعالیم آنان شایسته است که در تمام عرصههای زندگی بهعنوان چراغ راه مورد اتکا قرار گیرد.
